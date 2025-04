Battue à Lens, l’ASSE « ‍reste fair play ‍»

Dans : ASSE.

Saint-Etienne a manqué le coche à Lens, mais son entraineur se voulait réaliste sur le niveau de son équipe alors que les Verts sont toujours avant-derniers.

Un nouveau mauvais résultat de plus pour l’AS Saint-Etienne, qui a eu les moyens de prendre l’avantage contre Lens mais a ensuite subi la loi des Nordistes jusqu’à s’incliner sur le score de 1-0. Le résultat final est forcément décevant pour Eirik Horneland, qui voit le maintien s’éloigner surtout que les autres concurrents n’attendent pas forcément l’ASSE au classement. Malgré cela, le coach norvégien voulait montrer un visage lucide après cette défaite, n’imputant pas ce résultat au penalty manqué par Cardona à 0-0. Une façon pour le coach des Verts de rappeler que c’était à son équipe de faire mieux pour aller chercher le maintien, alors qu’une fin de saison bien compliquée se profile.

Cardona épargné par Horneland

« C’était un match difficile aujourd’hui. Ils ont été agressifs dès le début, ils ont eu la possession et ont dominé du début à la fin. On aurait pu mener avec un penalty qui, à mon sens, était justifié. On a tout de même vu une équipe de Saint-Étienne capable de se créer des occasions en première période. Mais Lens a montré plus d’agressivité, plus d’intensité dans le pressing. Ils ont été présents sur les deuxièmes ballons, aussi bien offensivement que défensivement. Le penalty manqué par Cardona ? C’est le football. On n’aime jamais ça, mais il faut rester fair-play. Ce sont des choses qui arrivent dans tous les matchs. Ce n’est pas ce qui nous a fait perdre aujourd’hui », a livré Eirik Horneland, qui saut la réception de Brest le week-end prochain peut être décisif pour ne pas décrocher de la lutte pour le maintien.