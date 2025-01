3 millions pour Zeidane Inoussa, l'ASSE a sa cible

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

A la recherche de nouveaux éléments offensifs pour combler des lacunes flagrantes dans ce secteur, l’AS Saint-Etienne vise le jeune Suédois Zeidane Inoussa.

La première partie de saison de l’AS Saint-Etienne n’a fait rêver personne. Pour son retour dans l’élite, le club forézien avait sûrement d’autres ambitions que celles de jouer le maintien. Malgré plusieurs millions d’euros investis dans le mercato estival 2024, les Verts ne sont pas parvenus à faire mieux que flirter avec la zone rouge tout au long de la phase aller. Pour tenter de conserver sa place dans le gratin du football français, les Stéphanois ont d’abord songé à remplacer Olivier Dall’Oglio par Eirik Horneland. Maintenant arrivée à la moitié de la période hivernale de transferts, la direction de l’ASSE s’active pour apporter de nouvelles recrues à l’effectif. L’une d’elles pourrait se nommer Zeidane Inoussa.

L’ASSE veut renforcer son attaque

La pépite n°1 des Verts met l'ASSE en stress https://t.co/7RaFmZchRY — Foot01.com (@Foot01_com) January 15, 2025

Selon les informations de Foot Mercato, l’AS Saint-Etienne cible Zeidane Inoussa. Le jeune ailier gauche suédois de 22 ans, qui évolue actuellement au BK Häcken, connait déjà la France puisqu’il a évolué au SM Caen entre 2019 et 2023 – comptant deux prêts en Espagne. Cette saison, il a déjà inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives en 6 matchs. De quoi s’attirer logiquement des convoitises en ce mercato hivernal. Pour les Verts, l’importance de recruter un joueur dans le secteur offensif est grande. Les hommes d’Eirik Horneland ne font pas preuve d’une très grande efficacité depuis le début de la saison. Et c’est peu dire : Sainté est toujours la deuxième pire attaque du championnat depuis le début de l’exercice 2024-2025.

Quant à Zeidane Inoussa, la concurrence sera rude sur le dossier. Selon les données de Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 3 millions d’euros et il est sous contrat jusqu’au 31 décembre 2027. FM précise que d’autres clubs le suivent de près, comme le Celtic, par exemple.