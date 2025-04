ASSE ‍: Le maintien c'est mort, le Peuple Vert lâche prise

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

Avant-dernier du classement de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne n’a plus du tout le droit à l’erreur dans le sprint final. Le soutien des supporters pour les derniers matchs sera plus qu’important, même si une grande majorité d’entre eux ne croient plus au maintien.

La saison du retour dans l’élite est un véritable cauchemar pour l’AS Saint-Etienne. Rachetés pendant l’été par des investisseurs canadiens fortunés, les Verts avaient tout pour passer une belle saison en Ligue 1, après deux saisons passées dans son antichambre. Kilmer Group a réalisé le plus gros mercato de l’histoire du club (23 millions d’euros dépensés) et s’est même fait une petite folie en faisant de Lucas Stassin la recrue la plus couteuse de l’histoire stéphanoise (plus de 10 millions d’euros). Ces ambitions ont toutefois été contrecarrées par des résultats sportifs peu probants. Bloqués à la 17e place au coup d’envoi de la 29e journée de Ligue 1, les Stéphanois ne sont pas mathématiquement relégués, même si les statistiques révèlent qu'ils ont 84% de chances de finir barragistes ou pire. Pour autant, une grande partie des supporters ne croit plus au maintien.

Le maintien, les supporters de l’ASSE n’y croient plus

Si Saint-Etienne a toujours pu compter sur le soutien de ses supporters, ces derniers n’en restent pas moins conscients que la situation actuelle est très délicate. Selon un sondage réalisé par le média spécialisé Peuple-Vert, 70% des supporters sondés estiment que le maintien est hors de portée. En cause, la récente dynamique du club, lequel n’a gagné que deux fois en 2025. Surtout, le contenu des matchs laisse les fans dans un profond désespoir.

Aussi, sur le papier, le calendrier des Verts ne présage rien de bon. Après la rencontre face à Brest lors de la prochaine journée, ces derniers doivent encore jouer l’OL, Strasbourg, Monaco, trois équipes qui jouent les places en Ligue des champions. Après cela, il faudra conclure par une rencontre de la plus haute importance face à Reims, un concurrent au maintien. Si celui-ci n’est toujours pas acquis d’ici là, il restera la réception de Toulouse lors de la dernière journée. Le seul réconfort pour les supporters de l’ASSE est que quatre des six derniers matchs de la saison se joueront à Geoffroy-Guichard, notamment le derby contre l’OL. Le dernier motif d’espoirs.