Horneland reste à l'ASSE, la Ligue 2 ne changera rien

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Saint-Etienne lutte plus que jamais pour son maintien en Ligue 1 et espère pouvoir le sécuriser dans les prochaines semaines. Dans le cas contraire, il faudra retourner à l'échelon inférieur. Avec ou sans Eirik Horneland ?

L'ASSE traverse une grosse période d'incertitude et après des semaines à la place de barragiste de Ligue 1, voilà le club du Forez 17e et premier relégable. La situation est chaotique et le temps presse pour remonter au classement et ainsi assurer l'avenir des Verts dans l'élite du football français. Dans le cas contraire, une descente en Ligue 2 ferait très mal pour le nouveau projet de l'AS Saint-Etienne porté par Kilmer Sports. Reste à savoir également ce qu'il adviendra d'Eirik Horneland, qui vient à peine de débarquer dans le club stéphanois.

Eirik Horneland, l'ASSE compte sur lui

Selon les informations de Live Foot, il ne serait pas question d'un départ pour le Norvégien même en cas de relégation en Ligue 2. L'AS Saint-Etienne veut construire sur la durée avec Horneland, qui n'a en plus de cela pas eu les moyens suffisants l'hiver dernier au mercato pour changer la donne. Son profil de bâtisseur a notamment séduit les dirigeants de Kilmer Group, qui comptent plus que jamais sur ses services. Si l'ASSE est en difficulté en Ligue 1, la descente n'est pas encore actée, loin de là même. Il faudra réagir dès le week-end prochain lors d'un déplacement ô combien important au Havre, concurrent direct au maintien et actuellement 16e. Ensuite direction Montpellier, également dans la lutte pour sauver sa peau et qui est dernier du championnat. On en saura donc plus pour les Verts après ces deux rencontres. A Eirik Horneland de trouver la bonne formule pour faire mouche, même si le natif d'Haugesund a la pleine confiance de sa direction. Et ce n'est pas à mettre de côté.