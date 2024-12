L’ASSE perd déjà un de ses meilleurs joueurs

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Saint-Etienne devrait bel et bien jouer son maintien en Ligue 1 jusqu'au bout cette saison. Tous les détails seront importants et ces dernières heures, les Stéphanois viennent d'apprendre une très mauvaise nouvelle.

L'AS Saint-Etienne veut changer beaucoup de choses en 2025. Les premières grandes décisions ont été prises, avec la nomination d'un nouvel entraineur, en la personne d'Eirik Horneland. Le Norvégien va peu à peu prendre le pouls de sa nouvelle formation et faire ses demandes lors du prochain marché des transferts hivernal. Peut-être qu'il exigera d'ailleurs la venue d'un nouvel attaquant. Car ces dernières heures, les Verts viennent d'apprendre une bien mauvaise nouvelle, avec la suspension longue durée d'Ibrahim Sissoko. En Coupe de France juste avant la trêve hivernale contre l'OM, l'attaquant stéphanois s'était rendu coupable d'un coup de coude au visage de Leonardo Balerdi, ce qui lui a d'ailleurs valu une exclusion directe.

L'AS Saint-Etienne devra se montrer inventive

Et ça lui vaudra bien plus cher puisque la commission de discipline a décidé, comme indiqué par Foot National, de sanctionner de cinq matchs de suspension fermes et deux avec sursis Ibrahim Sissoko. A Saint-Etienne de trouver désormais la solution idoine pour passer outre cette suspension et espérer continuer à planter en Ligue 1. De son côté, Ibrahim Sissoko devra lui rapidement se réhabiliter auprès du vestiaire mais aussi faire ses preuves pour gagner sa place dans l'équipe type d'Eirik Horneland. Si tout se passe bien, l'attaquant des Verts fera ses débuts sous les ordres du Norvégien lors de la 21e journée de Ligue 1 et la réception du Stade Rennais à Geoffroy-Guichard. A noter que selon les derniers échos venus de Saint-Etienne, il se dit que les Verts visent minimum 5 nouvelles recrues cet hiver afin de mettre toutes les chances de leur côté pour valider la mission maintien.