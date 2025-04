L'ASSE a déjà sa défense pour la Ligue 2

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

17e de Ligue 1 à l’issue de la 28e journée, l’ASSE va devoir réaliser un véritable exploit pour échapper à la relégation. Encore plus avec cette défense cauchemardesque qui terrifie Patrick Guillou.

La victoire confirmée à Montpellier (0-2) aurait pu lancer Saint-Etienne vers une série positive afin d’espérer un redressement express dans cette course pour le maintien en Ligue 1. Contre le PSG puis face à Lens, les hommes d’Eirik Horneland n’ont toutefois pas fait le poids. Battus deux fois de suite, les Verts jouent leur avenir dans l’élite dans les semaines à venir avec des rendez-vous périlleux face à Brest, Lyon, Strasbourg puis Monaco. Un calendrier corsé qui ne laisse pas vraiment la place à l’optimisme, encore moins en raison des carences défensives affichées par l’ASSE depuis le début de la saison. C’est justement sur ce point que Patrick Guillou a insisté dans sa dernière chronique pour Le Progrès. S’il reconnaît un certain potentiel en attaque avec des joueurs à fort potentiel comme Cardona ou Stassin, le consultant de BeInSports est nettement plus impitoyable avec la défense stéphanoise.

La défense de l'ASSE très critiquée

« Le staff doit terminer la saison avec cet effectif. Une attaque avec un « potentiel » Ligue 1 associée à une défense estampillée Ligue 2. En une semaine, la transformation de cette belle équipe de copains en titans des temps modernes est espérée. Un renouveau avec une identité tactique, technique et mentale. Accompagnons les Verts d’une seule voix pour échapper à ce funeste destin » estime Patrick Guillou, qui aimerait y croire mais qui sait à quel point il est difficile, voire impossible, de se maintenir en Ligue 1 avec une telle défense. Dimanche après-midi à Lens, ce sont Petrot, Nade, Bernauer et Maçon qui formaient l’arrière-garde stéphanoise. Et finalement, Lens n’a marqué qu’un seul but malgré les critiques dont sont la cible les défenseurs de l’ASSE. De quoi rêver d’un maintien arraché à la surprise générale ? A six journées de la fin, les hommes de Horneland comptent en tout cas trois points de retard sur Reims, actuel barragiste.