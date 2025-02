ASSE ‍: Une banderole qui fait rire jaune à Saint-Etienne

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

La colère a grimpé d'un cran du côté de Saint-Etienne après la défaite contre Rennes à Geoffroy-Guichard. Avant le déplacement à Marseille, samedi prochain, le ton monte avec les supporters.

Dans la foulée du 0-2 encaissé samedi soir contre l'équipe d'Habib Beye, les fans stéphanois avaient eu une explication de texte avec quelques joueurs, histoire de montrer que la colère grandissait dans le Chaudron. Ce lundi, alors que l'AS Saint-Etienne est 16e et donc barragiste de Ligue 1 après 21 journées de Championnat, et que les Verts sont désormais à trois longueurs de Nantes, premier non-relégable, les Green Angels ont voulu rappeler aux joueurs d'Eirik Horneland que la plaisanterie avait assez duré. Alors qu'un match très compliqué samedi au Vélodrome face à un OM en forme olympique attend l'ASSE, les Ultras stéphanois ont fait passer un message très ironique sous forme d'une banderole exhibée près du centre d'entraînement de l'Etrat.

Les Ultras stéphanois préfèrent être ironiques

Sur cette banderole, un message malicieux, mais qui en dit long sur l'état d'esprit des Green Angels, qui pèsent lourd dans le Chaudron : « Si vous n’aimez pas la L1 n’en dégoutez pas les autres... ». Il est vrai qu'un an après la formidable remontée des Verts en Ligue 1, après un barrage épique face à Metz, il se pourrait bien que les deux équipes se croisent encore une fois, les Messins sont troisièmes de Ligue 2 et potentiellement barragistes. Et ce changement d'ambiance commence à provoquer de l'agitation du côté de Saint-Etienne où les dirigeants craignent que la situation redevienne explosive dans les tribunes. En lançant ce message, les Ultras stéphanois font comprendre que du côté des responsables de Kilmer Sports on va devoir les prendre au sérieux, sous peine de connaître une fin de saison très pénible. Ce n'était clairement pas cela qu'attendait le peuple vert l'été dernier quand Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont vendu l'ASSE.