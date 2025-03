Pour 5 ME, l'ASSE veut voler le capitaine d'un rival

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Toujours en lutte pour sauver sa peau en Ligue 1, l'AS Saint-Etienne sait qu'elle devra nettement améliorer son équipe en cas de maintien. Les recruteurs stéphanois ciblent déjà Himad Abdelli du côté d'Angers.

Un nouveau propriétaire n'est pas forcément synonyme de recrutements prestigieux et onéreux. Les supporters de l'AS Saint-Etienne l'ont bien compris cette saison. Malgré la présence de Kilmer Sports Ventures et du milliardaire canadien Larry Tanenbaum à leur tête, les Verts ont réalisé un mercato jugé modeste par les observateurs. L'équipe stéphanoise fait partie des plus faibles de Ligue 1 sur le papier depuis le début de la saison. Luttant pour son maintien dans l'élite, l'ASSE devra sensiblement améliorer son équipe si elle parvient à conserver sa place la saison prochaine.

Abdelli, le bon coup à 5 ME des Verts ?

Pour l'heure, les dirigeants foréziens ne sont pas prêts à dépenser beaucoup plus d'argent au mercato estival. Selon le site Live Foot, ils visent un transfert à 5 millions d'euros en Ligue 1. Leur cible n'est pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit d'Himad Abdelli, le meneur de jeu d'Angers. Le milieu international algérien réalise une très bonne saison avec le SCO, lui aussi promu en Ligue 1. Il a inscrit 6 buts en championnat, dont la moitié sur les deux rencontres contre l'ASSE.

Mercato - ASSE : Un œil sur Himad Abdelli !👇👇👇https://t.co/JCOVEmfYiQ — LiveFoot.fr (@livefootfr) March 22, 2025

Saint-Etienne ne s'est pas encore trop rapproché du joueur et de son entourage. Cependant, le dossier est à sa portée puisque le SCO Angers est en difficulté financière depuis plusieurs mois. De quoi négocier plus facilement pour les Verts et provoquer une vente rapide. A 25 ans, Abdelli possède un profil intéressant. Technique, solide dans les duels, efficace devant les buts, leader d'équipe, le capitaine angevin est finalement très complet pour son prix et pour un club comme l'AS Saint-Etienne.