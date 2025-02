L'ASSE finance Bordeaux, il s'étonne

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

L’été dernier, l’AS Saint-Etienne recrutait Zuriko Davitashvili en provenance des Girondins de Bordeaux. Toutefois, au regard de la somme dépensée par la direction stéphanoise, le Géorgien aurait été surestimé.

Si l’on fait un saut dans le passé pour retourner au début de l’été 2024, on y retrouve des supporters de l’AS Saint-Etienne heureux et remplis d’espoir. Leur club vient de remonter en Ligue 1 après deux saisons passées dans l’antichambre de l’élite et, pour couronner, le tout, les Verts sont enfin vendus. Désormais entre les mains d’investisseurs canadiens, le club stéphanois entre dans une nouvelle ère. Pour marquer le coup, elle décide de s’offrir Zuriko Davitashvili en provenance de Bordeaux. Si les six millions d’euros dépensés ont permis aux Girondins de souffler un temps pendant leur douloureux été, ils représentent surtout une somme beaucoup trop élevée par rapport à la valeur réelle du joueur.

« Il n’a pas de QI football »

Deux renforts à l'ASSE, Horneland respire https://t.co/NjdRRGkNiH — Foot01.com (@Foot01_com) February 11, 2025

Malgré ces gros investissements lors du mercato estival 2024, l’AS Saint-Etienne n’y arrive pas. Plusieurs mois plus tard, le club flirte avec la relégation. Pour l’occasion, Romain Molina a sorti une longue vidéo dans laquelle il parle des problèmes des Verts. Il en profite pour revenir sur le recrutement de Zuriko Davitashvili. « S’il est dans un jour de grâce, c’est un joueur Ligue des champions. Il a une frappe et des dribbles incroyables. Mais il n’a pas de QI football et il manque de régularité », explique le journaliste. Il souligne dans la foulée que le Géorgien n’était convoité par aucun autre club. De quoi le laisser croire que Davitashvili a été largement surestimé.

Quand on regarde la situation des Girondins de Bordeaux à ce moment-là, lesquels avaient terriblement besoin d’argent, les six millions d’euros lâchés ont probablement été un peu trop précipités.