ASSE ‍: Les Verts surveillent un crack belge

Par Quentin Mallet

Désireuse de renforcer son attaque afin combler certaines carences dans son effectif, la direction de l’AS Saint-Etienne a coché le nom de Chemsdine Talbi, buteur du Club Bruges KV.

La dernière victoire convaincante de l’AS Saint-Etienne pour la première d’Eirik Horneland sur le banc des Verts ne doit pas masquer les innombrables problèmes rencontrés lors de la première moitié de saison. Les Stéphanois ont terminé le premier acte en étant la deuxième pire attaque et la deuxième pire défense du championnat de France. Pour tenter de pallier ses manques, la direction forézienne n’a pas d’autres choix que de s’activer au mercato si elle ne veut pas voir son équipe sombrer un peu plus et s’engloutir à nouveau vers la Ligue 2. De nombreuses pistes font l’objet de rumeurs à tous les postes. Aujourd’hui, c’est au tour de celui d’attaquant de pointe qui fait parler.

L’ASSE cherche un nouveau buteur

ASSE : Une surprise de taille à 3 millions en attaque ? https://t.co/Hqc1AATCLL — Foot01.com (@Foot01_com) January 7, 2025

Selon les informations du compte X du suiveur de l'ASSE GaelB42, la direction des Verts suivrait de près le jeune Chemsdine Talbi. Depuis le début de la saison, l’attaquant de 19 ans a vu sa cote grimper en flèche grâce à ses bonnes performances alignées avec le Club Bruges KV, son club formateur. Il n’en fallait apparemment pas plus, pour la cellule de recrutement stéphanoise, pour placer le joueur dans sa short-list. International belge U18, ce talent considéré comme l’un des grands espoirs de son pays apporterait une touche innovante à l’effectif d’Horneland.

Auteur de 5 buts et 2 passes décisives en 22 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Chemsdine Talbi enchaine les matchs sans pour autant être considéré comme un titulaire indiscutable. Car si sa jeunesse peut être un atout, elle peut aussi être une contrainte. A l’heure où l’AS Saint-Etienne a cruellement besoin de faire le plein de points, il ne faudra pas se louper sur le recrutement. Une nouvelle concurrence à Lucas Stassin ne fera, de toute façon, pas de mal.