L'ASSE n'a que « ‍3 ou 4 vrais joueurs ‍», Horneland interpellé

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne a pris une claque à Marseille le week-end dernier, et avant la réception du SCO Angers (samedi à 19h sur DAZN), l'agacement monte du côté de Geoffroy-Guichard.

Barragistes de Ligue 1, les Verts ont compris que cette saison ne sera pas simple pour eux, le maintien n'étant pas assuré au moment où Le Havre et Montpellier veulent se battre pour échapper à la relégation. A quelques jours de recevoir Angers dans le Chaudron, l'AS Saint-Etienne doit faire face à la réalité, à savoir que l'effectif actuel doit se sublimer s'il veut éviter une énorme désillusion en fin de Championnat. Car Eirik Horneland a beau être un apôtre du beau jeu, le successeur d'Olivier Dall'Oglio ne peut que constater la faiblesse de son équipe. Invité à s'exprimer sur ce sujet sur le podcast Sainté Night Club, un journaliste qui travaille pour différents médias dont La Chaîne L'Equipe et qui est un fervent supporter de l'ASSE fait un constat terrible.

L'ASSE a côté de la plaque niveau style de jeu

ASSE : Horneland a quatre matchs pour se sauver https://t.co/rVij8I7drH — Foot01.com (@Foot01_com) February 18, 2025

Evoquant la situation actuelle de l'AS Saint-Etienne, Timothée Maymon pense qu'Eirik Horneland doit désormais admettre qu'il n'a pas l'effectif qu'il faut pour appliquer son style de jeu rêvé. « C’est bien beau de vouloir prendre un entraîneur soi-disant avec une philosophie de jeu. Mais encore une fois, avoir une philosophie de jeu, c'est un luxe que peuvent seulement se permettre les équipes qui ont des joueurs de foot. Et à l’ASSE, des joueurs de foot, on en a au trois ou quatre dans cette équipe. Pas plus. Avec l’effectif actuel, il faut du pragmatisme. Je ne dis pas qu’il fallait Dupraz et pas Horneland, mais je dis seulement qu’avec cet effectif, il faudra que Horneland soit pragmatique sur cette fin de saison, au risque de descendre », explique notre confrère, forcément inquiet pour l'avenir de l'AS Saint-Etienne en Ligue 1, un an seulement après être remonté de Ligue 2.