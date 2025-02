L'ASSE est maudite au mercato

À quelques heures de la clôture définitive du mercato hivernal 2025, l’AS Saint-Etienne patine dans la course au latéral droit. Priorité des Verts, le Serbe Kosta Nedeljkovic prend finalement la direction du RB Leipzig. Deuxième désillusion de rang.

Décidément, l’AS Saint-Etienne a bien du mal à recruter son latéral droit. Pendant plusieurs semaines, les Verts se sont tournés vers le Serbe Ognjen Mimovic. Ils étaient même prêts à mettre la main à la poche pour s’adjuger ses services via une offre à 10 millions d’euros. Finalement, l’ancien joueur de l’Etoile Rouge de Belgrade a fait capoter le deal au moment où l’ASSE pensait tenir son nouveau défenseur pour rejoindre le Fenerbahçe. Dans l’optique de ne pas s’apitoyer et de rapidement passer à autre chose, la direction stéphanoise a ciblé un autre Serbe, qui évoluait lui aussi à l’Etoile Rouge la saison passée avant de s’engager à Aston Villa. Sainté a tenté une offre de prêt pour le jeune Kosta Nedeljkovic, mais une nouvelle bévue est arrivée.

🔴 Exclusive: Kosta Nedeljkovic (19/🇷🇸) is on the verge of a transfer to RB Leipzig. The player is already in Leipzig! A plane from Birmingham landed today. Nedeljkovic is moving to Leipzig on loan until the end of the season. The medical is planned for today. Other interested… pic.twitter.com/M4RLEC6G5k