Le PSG secoué, l'ASSE a fait mieux que Liverpool

Par Eric Bethsy

Corrigée par le Paris Saint-Germain (1-6) samedi à Geoffroy-Guichard, l’AS Saint-Etienne reste fière de sa performance. Le milieu stéphanois Louis Mouton n’a pas souvent vu les Parisiens bousculés de cette manière.

La frayeur du Paris Saint-Germain n’a pas duré très longtemps. Menés à Saint-Etienne samedi, les hommes de Luis Enrique ont d’abord égalisé avant la pause, puis surclassé leur adversaire en deuxième période. Le score aurait pu abattre les Stéphanois. Mais ce n’est pas le cas de Louis Mouton. Etonnamment optimiste, le milieu des Verts retient surtout l’entame de match et la capacité de son équipe à bousculer les Parisiens.

90e+3 : ⏹️ C’est terminé. Dépassés en seconde période malgré un premier acte encourageant, les Verts s’inclinent lourdement face au leader.



💚 1-6 🔵 #ASSEPSG pic.twitter.com/d6FNzhvCgD — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 29, 2025

« Bravo aux 11 joueurs qui ont démarré la première période, a félicité le natif de Saint-Etienne. Elle est quasiment parfaite à l’exception de ce penalty. On peut même enfoncer le clou mais on sait que contre ces équipes, on n’a pas le droit à l’erreur. A chaque fois qu’on en a fait une, c’était but pour eux. Quand face à vous il y a des joueurs capables de dribbler plusieurs joueurs et de marquer, c’est compliqué. Ce qui est frustrant c’est qu’on a pu les regarder dans les yeux une partie du match. C’est probablement la meilleure équipe d’Europe en ce moment, ce n’est pas simple. »

Une fessée encourageante

« (…) Avoir donné autant d’énergie en première période en tenant le PSG, je ne veux pas dire de bêtise mais j’ai rarement vu un match de Paris où ils ont été autant en difficulté sur un début de match, même contre Liverpool en Ligue des Champions, a lâché Louis Mouton. A l’aller on avait fait 15 minutes, là c’est sur plus d’une demi-heure, on a vraiment rivalisé avec eux, avec de la possession. Un match c’est 90 minutes, mais si on arrive à mettre cette intensité contre d’autres équipes, on gagnera de plusieurs buts à la mi-temps. Il faut continuer, il y a du positif mais c’est Paris, ils n’ont pas perdu un match cette année en Ligue 1. » Au moins, les Verts restent positifs malgré la déroute et leur position de relégables.