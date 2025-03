Il plaque l’ASSE pour l’Algérie, avec effet immédiat

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

L'ASSE vient de perdre un élément important de son dispositif technique, en plein coeur de la saison.

Quatorze ans après son arrivée, Razik Nedder a décidé de quitter l’AS Saint-Etienne. En 2011, il était entré comme technicien pour les catégories de jeunes, s’occupant notamment des U12, avant de passer aux U16, U17 et U19 nationaux, remportant la Coupe Gambardella et permettant à des joueurs comme Saliba et Fofana d’évoluer au plus haut niveau. Il avait été récompensé de cette évolution en dirigeant la réserve de l’ASSE, en National 3, ces dernières saisons.

La réserve de l'ASSE doit trouver un coach

🇩🇿 OFFICIEL : RAZIK NEDDER NOMMÉ À LA TÊTE DES U20 ALGÉRIENS.



Entraîneur de la réserve de l’AS Saint-Étienne, Razik Nedder a été officiellement nommé sélectionneur des U20 de l’Algérie. Il aura pour mission de préparer les prochaines échéances internationales, notamment les… pic.twitter.com/g7BV9eWD98 — TRIBUNE STÉPHANOISE (@TRIBUNESTE42100) March 25, 2025

Mais l’Algérie a pris tout le monde de court en annonçant qu’il était désormais en poste comme sélectionneurs des U20, dans un nouveau challenge qu’il débutera dès le mois d’avril avec les premiers matchs de cette sélection. Nedder était en fin de contrat cet été, et a donc décidé de prendre les devants en rejoignant un nouveau projet. Un petit coup dur pour les Verts de Saint-Etienne, qui pouvaient compter sur un technicien qui connaissait le club comme sa poche et dont le travail était régulièrement salué. Il va falloir que la formation du Forez réagisse en tout cas rapidement car l’équipe B du club lutte pour son maintien en N3, et une descente en division régionale ferait tout de même mauvais genre pour un club de Ligue 1.