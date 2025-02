L'ASSE fonce en Ligue 2, la stat désastreuse

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Sèchement battue par l’OM samedi après-midi (5-1), l’ASSE vient d’enchaîner quatre défaites et deux matchs nuls lors des six derniers matchs de Ligue 1. Une statistique affolante dans la course au maintien.

Le 4 janvier dernier, les supporters de l’ASSE étaient à la fête après la victoire contre Reims pour le premier match d’Eirik Horneland aux commandes. Un mois et demi plus tard, les Verts n’ont plus gagné le moindre match et la situation devient urgente après la lourde défaite sur la pelouse de l’Olympique de Marseille ce samedi après-midi (5-1). L’urgence se fait ressentir au classement et ce ne sont pas les livres d’histoire qui vont donner de l’espoir au club stéphanois puisque le compte spécialisé @StatsduFoot révèle que c’est la première fois dans l’histoire de l’AS Saint-Etienne que le club forézien compte 14 défaites après ses 22 premiers matchs d’une saison en Ligue 1.

Autant dire qu’avec de tels chiffres, se maintenir serait un véritable exploit même si à ce jour, les hommes d’Eirik Horneland ne sont pas en position de relégable. Avant leur match de dimanche, Le Havre et Montpellier sont encore derrière Saint-Etienne. Mais au vu de la dynamique, l’ASSE peut vite glisser dans la charrette. Une réaction lors des prochains matchs contre Angers, Nice, Saint-Etienne et Le Havre est urgente.