ASSE ‍: Les GA92 et les MF91 supprimés, la guerre est déclarée

L'AS Saint-Etienne joue plus que jamais sa survie en Ligue 1. Les Verts savent qu'ils auront notamment besoin du soutien de leurs supporters, même si une mauvaise nouvelle vient d'arriver pour deux groupes d'Ultras stéphanois.

Saint-Etienne savait que son retour en Ligue 1 ne serait pas de tout repos. Les pensionnaires de Geoffroy-Guichard sont actuellement relégables et vont devoir se faire justice pour espérer un maintien en fin de saison. Pour cela, ils auront besoin de se reprendre sportivement mais aussi de compter sur le soutien de leurs fans et Ultras. Problème, le comportement de certains groupes ne passe plus pour les autorités. Selon les informations du Parisien, le gouvernement vient en effet de lancer une procédure afin de dissoudre les GA92 et les MF91.

Le gouvernement n'a plus de temps à perdre

Les deux groupes d'Ultras étaient dans le viseur du Ministère de l'Intérieur et Bruno Retailleau depuis de longues semaines maintenant. A noter que malgré leur auto-dissolution en 2013, les Green Angels pourront quand même être dissous, comme groupement de fait. L'AS Saint-Etienne ne valide néanmoins pas du tout l'action du gouvernement et soutient les groupes visés. Pour le club stéphanois, il reste plus judicieux de garder ces groupes, plus faciles à gérer que s'ils éclatent. Le club du Forez s'inquiète notamment, d'après Envertetcontretous, de « l'éventuelle perte de cadre, de représentation et d'interlocuteurs qu'apportaient les groupes de supporters ». Désormais, il faudra se battre pour les GA92 et les MF91, qui prévoient des actions en justice pour faire valoir leurs droits. Une fois la lettre de procédure de dissolution reçue, ils pourront se défendre devant une commission. A souligner que Les Green Angels et les Magic Fans ne sont pas les seuls à être visés par une menace de dissolution imminente. C'est aussi le cas pour la Brigade Loire de Nantes, les Offenders de Strasbourg ou encore la Légion X du Paris FC.