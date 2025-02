ASSE-Rennes ‍: Les sanctions tombent, carton rouge pour la VAR

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

L'arbitre présent dans le camion VAR lors de la rencontre opposant l’AS Saint-Etienne au Stade Rennais a été suspendu par la Direction de l’arbitrage. En cause, un trop grand nombre d’erreurs de jugement au cours de la partie.

Les supporters de l’AS Saint-Etienne ont eu raison de râler pendant le match face au Stade Rennais. A plusieurs reprises dans la partie, des actions plus que litigieuses auraient valu le coup d’être revues par l’arbitre central via l’assistance vidéo. À l’issue de la rencontre (victoire 0-2 des Bretons), l’homme au sifflet a avoué à Loïc Perrin et Samuel Rustem, deux dirigeants stéphanois, qu’il aurait aimé pouvoir revoir l’action au cours de laquelle Benjamin Bouchouari s’est fait découper par Jordan James. En outre, une situation de pénalty sur Lucas Stassin n’a pas été retenue par l’assistance vidéo alors que l’arbitre central était prêt à valider la faute. Tout un tas d’erreurs qui convergent vers une seule et même personne : Cyril Gringore.

L’arbitre du VAR suspendu

Trop d’erreurs au cours de ce Saint-Etienne – Rennes et c’est Cyril Gringore, l’assistant VAR, qui est pointé du doigt. Selon les informations de EnVertEtContreTous, récupérées auprès de la direction de l'ASSE, l’arbitre de 50 ans s’est fait suspendre par la Direction technique de l’arbitrage à la suite d’une réunion en visio-conférence entre Huss Fahmy, Samuel Rustem, Mickaël Landreau et Antony Gauthier. Ces deux derniers, respectivement conseiller sportif des arbitres et Directeur de l’arbitrage, ont assumé les erreurs commises lors de la rencontre entre Stéphanois et Rennais.

Ce n’est pas la première fois cette saison que la FFF, via la Direction technique de l’arbitrage, désavoue des jugements de ses arbitres sur les terrains français et le fait savoir par souci de transparence. Reste à savoir si des décisions seront prises pour tenter d’améliorer la communication entre l’arbitre central et ses assistants à la vidéo.