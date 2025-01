ASSE ‍: Eirik Horneland n’en peut plus

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Malgré les progrès de son équipe, Eirik Horneland reste limité par le manque de qualité de certains de ses joueurs. L’ASSE va devoir agir pour vite offrir au technicien norvégien un effectif plus compétitif.

La séquence est plutôt positive pour l’AS Saint-Etienne en ce début d’année 2025 depuis la prise de fonctions d’Eirik Horneland. Sous la direction de l’entraîneur norvégien, les Verts ont battu Reims, se sont inclinés de peu face au Paris Saint-Germain et ont arraché le match nul face à Nantes ce dimanche. La méthode Horneland commence à porter ses fruits et les supporters de l’ASSE voient enfin une équipe conquérante, qui propose des choses… malgré ses limites. Dans son édition du jour, L’Equipe revient justement sur le manque de qualité de certains joueurs, qui ne permettent pas à Eirik Horneland de mettre en place ce qu’il veut à 100% dans le Forez. Cela risque d’ailleurs de coincer à un moment et l’ancien coach de Brann va rapidement réclamer des renforts pour ne pas être trop frustré.

Eirik Horneland veut des renforts à l'ASSE

L1 : L'ASSE et Nantes se neutralisent https://t.co/aerEykXbUp — Foot01.com (@Foot01_com) January 19, 2025

« La valeur individuelle de ses hommes représente d'ailleurs une épine dans le pied de Horneland. Saint-Étienne possède pléthore de joueurs moyens. Et qui dit « petits » joueurs, dit petits moteurs. Or, le Norvégien de 49 ans prône un jeu énergivore, basé sur la vivacité d'exécution et nécessitant une grande justesse technique. Se posent dès lors deux questions : ses joueurs parviendront-ils à tenir ce rythme jusqu'à la fin de la saison ? » se demande Bernard Lions. Pour ne pas frustrer et agacer son entraîneur, l’AS Saint-Etienne va devoir répondre à ses exigences et si possible dès le mercato hivernal.

L’entraîneur norvégien souhaite un renfort par ligne et attend toujours que la situation se débloque par exemple pour enrôler Irvin Cardona, qui ne fera pas de mal dans le secteur offensif. Un milieu de terrain et un défenseur central sont également ciblés et pour Eirik Horneland, les renforts deviennent urgents afin que son équipe puisse répondre à ses exigences plus rapidement.