ASSE ‍: Pas 8-0, il supplie Horneland

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Ce samedi, l'AS Saint-Etienne enchaîne un deuxième match consécutif à Geoffroy-Guichard en recevant Nice. Une affiche qui rappelle de très mauvais souvenirs au Peuple Vert.

L'ASSE a laissé échapper 3 points qui lui auraient fait le plus grand bien samedi dernier contre Angers dans un Chaudron brutalement refroidi à l'ultime minute. Résultat. les Verts sont barragistes et un petit écart s'est fait avec Reims, 15e et premier non-relégable. Autrement, l'équipe d'Eirik Horneland va devoir faire quelque chose ce samedi à l'occasion de la réception de Nice, l'équipe en forme actuellement en Ligue 1. Saint-Etienne peut en témoigner, le Gym peut parfois faire très mal, et pour preuve, les Stéphanois avaient été battus 8-0 à l'aller sur la Côte d'Azur. Avant même de penser à gagner, l'ASSE doit d'abord resserrer les boulons, car Gautier Larsonneur et ses coéquipiers ont tendance à prendre un paquet de buts ces derniers temps. Et face à une formation en pleine bourre, le risque est grand de prendre une violente correction.

L'ASSE doit être prudente face à Nice

🤳 Merci du soutien, Peuple Vert 💚 pic.twitter.com/gbfX1cs34w — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 25, 2025

Ancien attaquant de l'AS Saint-Etienne, Adrien Ponsard conseille à l'entraîneur norvégien des Verts de ne pas tenter le diable en voulant afficher une équipe trop portée sur l'offensive contre Nice. Sinon, il craint le pire pour une formation qui affiche une différence de buts de -30, là où Reims est à -9. « Horneland est ambitieux, il veut une équipe offensive, mais on vient de prendre 12 buts en trois matches. Il veut une équipe qui va de l’avant mais on se découvre trop, on est trop fragiles. Si on ne resserre pas les boulons contre Nice, on risque de se faire encore corriger. Nice, ce n’est pas Angers, ça va très vite et c’est costaud défensivement », prévient, sur le site de But, Adrien Ponsard avant ce match très compliqué face à l'actuel troisième de Ligue 1, revenu à trois longueurs de l'OM.