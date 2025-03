L'ASSE leur fait honte, les supporters mettent la pression

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Les mauvais résultats de l’AS Saint-Etienne provoquent logiquement la colère des supporters, lesquels ont manifesté leur mécontentement à travers plusieurs banderoles affichées devant le centre d’entraînement.

Sans victoire depuis début janvier, l’AS Saint-Etienne s’enfonce dans la crise au fil des semaines et des défaites. Le week-end dernier a été terrible pour les Verts avec la défaite à domicile contre Nice, conjuguée à la victoire du Havre sur la pelouse de Lens. Ces deux résultats ont fait chuter l’ASSE d’une place au classement. L’équipe d’Eirik Horneland est à présent 17e et donc virtuellement reléguée en Ligue 2. De quoi provoquer la colère des supporters, lesquels ont manifesté leur mécontentement avec plusieurs banderoles affichées devant le centre d’entraînement des Verts.

Nouvelle banderole à destination des Verts de la part des MF91 cette fois-ci 👇 #ASSE https://t.co/cYZVDjQYO2 — Envertetcontretous (@Site_Evect) March 5, 2025

« Grosse performance ce week-end... Repos hier... On ne s'attendait à rien. On est quand même déçus » pouvait-on lire sur la banderole des Green Angels, lesquels ont ensuite été imités par les Magic Fans, eux aussi en colère. « 2 mois sans victoire, 2 semaines pour gagner le droit d'y croire » pouvait-on lire sur la seconde banderole déployée devant le centre d’entraînement Robert Herbin. La pression monte d’un cran à Saint-Etienne, où une relégation en Ligue 2 ne serait pas acceptée par les supporters, lesquels attendent une réaction ce dimanche dans le match de la peur pour le maintien sur la pelouse du Havre. La semaine suivante, ce sera à Montpellier que Saint-Etienne se déplacera pour un autre match crucial dans le bas du classement. Les prochaines semaines seront donc décisives et donneront le ton de la fin de saison pour les supporters des Verts.