L’ASSE ne laissera pas la commission lui voler le maintien

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

En pleine préparation de son match face au Paris Saint-Germain samedi, l’AS Saint-Etienne n’oublie pas l’affaire en cours. Les Verts n’avaient pas pu terminer la rencontre à Montpellier à cause d’incidents en tribunes avant la trêve internationale. En charge du dossier, la commission de discipline a reçu un petit coup de pression.

Victime du comportement des supporters montpelliérains, l’AS Saint-Etienne l’a mauvaise. Les Stéphanois, bien que réduits à 10 avant la mi-temps, menaient 0-2 à Montpellier grâce au doublé de Lucas Stassin. Mais les incidents à la Mosson avaient incité l’arbitre et les autorités à stopper définitivement la rencontre à l’heure de jeu. Un coup dur pour les coéquipiers d'Irvin Cardona freinés dans leur élan.

💬 L'après-Montpellier, #ASSEPSG (samedi, 19h), son entente avec Lucas Stassin...



Irvin Cardona était devant la presse à la mi-journée ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 27, 2025

« L'issue est frustrante pour nous, on joue à dix, on marque ce second but qui fait mal à notre adversaire et ça s’arrête, a regretté l'attaquant des Verts. C’est embêtant pour nous en fait car nous avions le match en main. Il y a surtout de la déception de ne pas aller au terme de la rencontre sur le moment. » C’est désormais à la commission de discipline de trancher. En attendant le verdict prévu mercredi, l'ancien Monégasque a glissé un petit coup de pression à l’organe disciplinaire de la Ligue de Football Professionnel.

Cardona prévient la commission

« Des gens sont compétents pour prendre une décision logique et juste, nous, nous n’avons plus la main. Si la rencontre reprend à l’heure de jeu, il faudra tenir le score et continuer de marquer, si le match doit aller au bout, on doit quoiqu’il se passe repartir avec les trois points car on le mérite. Si ça ne reprend pas, c’est la même chose. Que le match soit rejoué totalement, c’est aussi une possibilité, mais si je ne me trompe pas, Montpellier était en sursis, non ? Nous verrons bien quelle décision sera prise », a réagi Irvin Cardona, qui refuse de voir l’ASSE pénalisée dans la course au maintien en Ligue 1.