ASSE ‍: Cardona en attente, ça va partir dans tous les sens

En discussion avec Augsbourg, l’AS Saint-Etienne n’a pas encore finalisé le retour d’Irvin Cardona. L’entraîneur des Verts Eirik Horneland attend la signature de l’attaquant avec impatience, lui qui annonce du mouvement pendant la fin du mercato stéphanois.

Finalement, Irvin Cardona n’était pas si proche. L’attaquant prêté par Augsbourg à l’Espanyol Barcelone ne figurait pas dans le groupe convoqué pour affronter Valladolid (2-1) vendredi dernier. Mais le Français annoncé de retour à l’AS Saint-Etienne n’a toujours pas quitté l’Espagne. Il existe encore un blocage financier puisque le club catalan, prêt à libérer l’ancien Monégasque, souhaite obtenir une compensation sachant que le joueur était arrivé en prêt payant avec option d’achat (1,8 M€).

Pas de quoi affecter l’optimisme des Verts sur ce dossier. La direction pense débloquer la situation dans les prochains jours. Et de son côté, l’entraîneur Eirik Horneland s’attend à une fin de mercato agitée dans les deux sens. « Le mercato ? Pour le moment, pas de nouvelles, a répondu le Norvégien conférence de presse. Il y aura peut-être des ajustements cette semaine ou par la suite. Ce qui est important, c'est qu'on construise avec les joueurs à notre disposition. Avec les joueurs présents, il y a déjà de quoi faire pour se rapprocher du maintien. »

La prédiction d’Horneland

« Le mercato hivernal est toujours difficile pour accueillir des joueurs, a poursuivi le successeur d’Olivier Dall’Oglio. On doit les intégrer et leur faire adopter le style de l'équipe. Je me concentre vraiment sur les joueurs que j'ai à ma disposition. Des départs ? Oui, il peut y en avoir. Tout est possible pendant le mercato. Pour le moment, il n'y pas de concret en la matière. Mais la semaine prochaine devrait être animée pour tous les clubs. J'aime travailler et développer les joueurs. Il y a beaucoup à faire avec ce groupe. J'ai vraiment confiance en ce groupe. Ils ont ma confiance et c'est comme ça qu'on y arrivera. » Bien sûr, Eirik Horneland ne serait pas contre l'arrivée d'Irvin Cardona dont il a validé le profil.