L’ASSE redoute une terrible sanction contre l’OM

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Il y a deux semaines, l’anniversaire des Magic Fans a dignement été fêté à Geoffroy Guichard, avec de multiples fumigènes craqués lors du match contre l’OM et qui exposent l’ASSE à de lourdes sanctions.

Deux semaines après la défaite contre l’Olympique de Marseille en Ligue 1 (0-2), l’AS Saint-Etienne accueille de nouveau l’équipe de Roberto De Zerbi à Geoffroy-Guichard, cette fois en 32e de finale de la Coupe de France. 34.000 supporters sont attendus pour pousser les Verts dimanche après-midi… à condition que l’ASSE soit autorisée à accueillir autant de spectateurs, ce dont on peut douter après les incidents relevés il y a deux semaines lors du match contre Marseille. Des centaines de fumigènes ont été craqués pour célébrer la Sainte-Barbe et les 25 ans de l'Avant-Garde des Magic Fans.

L'ASSE privée de 15.000 supporters contre l'OM ?

La fumée était telle au-dessus de Geoffroy-Guichard que la rencontre a été interrompue quelques instants, ce que déteste la commission de discipline de la LFP, qui se réunit ce mercredi soir et qui va statuer ce dossier. De lourdes sanctions collectives sont redoutées à Saint-Etienne et plusieurs tribunes pourraient être fermées pour le 32e de finale de la Coupe de France contre l’OM. Au total, selon le site En Vert et contre Tous, le club forézien pourraient être amputé de plus de 15.000 spectateurs, si la LFP venait à frapper fort. Le suspense devrait logiquement prendre fin ce mercredi et l’AS Saint-Etienne saura à quoi s’en tenir pour la réception de l’Olympique de Marseille dimanche à 14h45. Inutile de préciser que financièrement mais aussi sportivement, une telle sanction serait lourde et difficile à encaisser pour le club stéphanois.