L'ASSE agrandit Geoffroy-Guichard pour le PSG

Par Quentin Mallet

A l’occasion de la réception du Paris Saint-Germain au stade Geoffroy-Guichard le samedi 29 mars prochain, l’AS Saint-Etienne expérimente l’ouverture de nouvelles tribunes.

Plus de supporters, plus de soutien. C’est dans cette logique que l’AS Saint-Etienne et Saint-Etienne Métropole se sont concertées pour permettre l’ouverture de nouvelles tribunes dans le cadre de la réception du Paris Saint-Germain. Le samedi 29 mars prochain, les Verts auront le plaisir d’accueillir l’actuel leader du championnat de France, lequel n’a pas encore perdu le moindre match en Ligue 1 cette saison. Puisque c’est définitivement la cible à abattre, histoire de pouvoir se targuer d’être la première équipe à avoir fait tomber Paris cette saison, Sainté veut mettre toutes les chances de son côté en rouvrant des tribunes qui étaient indisponibles depuis la saison 2023-2024.

Geoffroy-Guichard plus grand pour le PSG

C’est une évidence qui se répète de saison en saison : recevoir le Paris Saint-Germain est l’assurance de voir son stade se remplir complètement. L’AS Saint-Etienne ne devrait pas déroger à la règle. Le club a récemment communiqué sur la réouverture « des balcons des tribunes Charles-Paret et Jean-Snella du stade Geoffroy-Guichard (...) dans le cadre d’une expérimentation ». Le club s’est mis d’accord avec Saint-Etienne Métropole pour l’encadrement d’une telle nouveauté, notamment pour la mise en place d’un système de sécurité renforcé avec le déploiement d’agents supplémentaires.

Quoi qu’il en soit, avant de penser à la réception du Paris Saint-Germain, l'AS Saint-Etienne a deux rencontres de la plus haute importance face au Havre puis à Montpellier, deux formations qui jouent également leur survie dans le championnat de France de Ligue 1 cette saison.