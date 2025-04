ASSE ‍: Les Verts veulent agrandir Bollaert

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

Dans le cadre de son déplacement à Lens, dimanche prochain, l’AS Saint-Etienne pourra compter sur le soutien très important de ses supporters. Le parcage visiteurs sera plein à craquer à Bollaert.

La rencontre entre le RC Lens et l’AS Saint-Etienne n’a absolument rien d’un match anodin. Les deux clubs partagent une histoire commune, basée sur un passé ouvrier et minier. En outre, ce sont deux formations importantes du championnat de France qui disposent d’un soutien très important de la part de leurs supporters, saisons après saisons. Pour le déplacement des Verts à Bollaert, dimanche à 15h, une nouvelle preuve de la ferveur populaire qui entoure cette rencontre est révélée par EVECT. Le média spécialisé dans le traitement de l’actualité des Stéphanois affirme que les supporters de l’ASSE étaient tellement nombreux à demander une place en parcage visiteurs à Lens qu’il aurait fallu en ouvrir au moins deux pour accueillir tout le monde.

Les Verts à Bollaert, Lens voit double

Malgré les 1.000 places allouées par le RC Lens dans son enceinte aux supporters du club visiteur, l’AS Saint-Etienne aurait pu remplir au moins le double de l’affluence permise. A en croire les propos d’EVECT, plus de 2000 supporters de l’ASSE étaient prêts à faire le déplacement à Lens pour venir supporter leur équipe. Pour rappel, la plus grosse affluence des Verts à l’extérieur est toujours celle du déplacement à Monaco en début de saison avec 1184 supporters. Ce soutien fera indéniablement du bien aux hommes d’Eirik Horneland, lesquels pointent à une bien triste avant-dernière place de Ligue 1. Pour éviter une déconvenue majeure en redescendant directement en Ligue 2, les Verts vont devoir s’appuyer sur tous les éléments possibles, y compris le soutien massif de ses fans, que ce soit à Lens ou ailleurs. Et pour ça, on peut compter sur le Peuple Vert !