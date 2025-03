Le slalomeur géorgien met l'ASSE sur les nerfs

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

L'AS Saint-Etienne va devoir sortir le gros match face à Nice ce samedi. Il va aussi falloir que tout le monde tire dans le même sens.

Passé tout proche de la victoire face à Angers, l’AS Saint-Etienne reste en grande difficulté au classement. Heureusement pour les Verts, Montpellier et Le Havre n’avancent pas beaucoup, ce qui leur permet pour le moment de garder leur place de barragiste. La réception de Nice s’annonce donc compliquée, et pour retrouver la réussite qui était la leur au début de saison, les Stéphanois aimeraient bien retrouver l’insouciance et l’apport collectif de Zuriko Davitashvili. L’ailier géorgien avait été l’homme fort de l’ASSE en première partie de saison, mais il n’a clairement plus le même rendement. Son jeu fait de dribbles et de percussions commence même à lasser ses partenaires selon les indiscrétions du podcast Sainté Night Club. Pour les suiveurs des Verts, chez certains joueurs, comme ce fut le cas avec Irvin Cardona contre Angers, le comportement du Géorgien agace clairement et son manque de lucidité dans le dernier geste va finir par créer des tensions.

Le Alberto Tomba du Forez va énerver

Il ne faut en effet pas que le rôle d’électron libre de l’ancien bordelais se transforme en soliste sous peine de perdre l’équipe, souligne ainsi Patrick Guillou. « Des fois, il y a des courses qui s’imposent pour libérer les partenaires. Si à chaque fois vous avez quelqu’un qui prend le ballon et qui dribble et c’est Alberto Tomba dans les portes du slalom, ces courses que les attaquants peuvent faire, comme ils savent qu’ils ne vont pas avoir le ballon, ils ne les feront plus. Cela devient très facile à lire pour les adversaires, et le slalomeur géorgien, il va se rendre compte qu’il sera seul », a livré le consultant de BeIN Sports et ancien joueur de l'ASSE sur le média stéphanois. Un élément à prendre en compte pour Eirik Horneland, qui ne peut pas trop miser sur des exploits de Zuriko Davitashvili, sous peine de perdre le reste de son attaque au passage.