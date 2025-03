L'ASSE exige ses trois points et tape du poing sur la table

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne était à trente minutes de remporter dimanche à Montpellier sa première victoire à l'extérieur. Mais les incidents à la Mosson ont abouti à l'arrêt définitif du match. Les Verts sont déterminés pour ne rien lâcher.

C'était un match crucial dans la lutte pour le maintien en Ligue 1, et l'ASSE était bien partie pour enfin gagner loin de Geoffroy-Guichard grâce à un doublé de Stassin, son jeune attaquant belge. Mais, des supporters de Montpellier ont semé le chaos dans leur tribune et l'arbitre n'a pas eu d'autre choix que de stopper la rencontre, le pire étant à craindre puisqu'un incendie s'était déclaré dans le virage, et qu'un stadier avait été blessé. Au moment où François Letexier a pris cette décision, l'AS Saint-Etienne avait fait le break, et ce lundi, comme le rapporte L'Equipe, du côté des dirigeants des Verts, on refuse d'envisager que cette rencontre puisse reprendre à la 60e minute comme cela semble être l'intention première de la commission de discipline de la LFP, à en croire RMC.

Pour l'ASSE, il est clair qu'en relançant le match à la 60e minute, alors que Montpellier évoluait à 11 contre 10, alors que physiquement les Montpelliérains paraissaient dans le dur, ce serait leur donner un vrai avantage, même si l'ASSE menait 2 à 0. Et du côté du Chaudron, on estime qu'aucune jurisprudence ne justifie que ce match reprenne. « Ils s'attendent à ce que leur première victoire à l'extérieur de la saison soit validée par la commission de discipline (…) Dans leur esprit, il n'y a aucune raison de faire reprendre le match au moment de son arrêt, explique le quotidien sportif, qui confirme que l’idée même de rejouer la totalité de cette rencontre n’est même pas envisagée du côté de Saint-Etienne. Toujours selon les dirigeants de l'ASSE, décider de faire rejouer ce match dans son intégralité reviendrait dès lors à créer un dangereux précédent. »

Montpellier-ASSE, une décision ultra rapide déjà prise ? https://t.co/nXeGvgVQNt — Foot01.com (@Foot01_com) March 17, 2025

La commission de discipline de la LFP va se pencher en deux temps sur ce match, à savoir sur l'aspect sportif et le fait de jouer ou pas la fin de cette rencontre, mais également sur la punition appliquée à la Mosson. Du côté de Montpellier, on paraît déjà avoir compris que tout s'était écroulé dimanche lorsque l'arbitre a logiquement stoppé le match.