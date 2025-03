ASSE ‍: Terrible confirmation pour les Magic Fans et les Green Angels

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Saint-Etienne est en grand danger en cette fin de saison. Les Verts devront en plus composer avec la dissolution de certains de ses groupes de supporters.

L'ASSE espère sauver sa peau en cette seconde partie de saison. Tous les détails seront importants pour les Verts. Les fans et observateurs du club stéphanois espèrent qu'Eirik Horneland trouvera la bonne formule pour maintenir l'AS Saint-Etienne en Ligue 1. Cela devra se faire sans la présence des Magic Fans et des Green Angels. En effet, les deux groupes d'Ultras vont prochainement se faire dissoudre selon la volonté de Bruno Retailleau, Ministre de l'Intérieur. De quoi rendre fous les concernés mais aussi l'AS Saint-Etienne, qui espère que le politique changera prochainement d'avis. Mais ça ne sera vraisemblablement pas le cas.

Retailleau solide sur ses appuis

Lors de quelques mots échangés avec Le Progrès, Bruno Retailleau a en effet indiqué : « C'est pour mettre fin aux hyper-violents. Ce n'est pas normal de détourner, de prendre le sport comme prétexte à la violence. Ça pourrit le sport. Je pense à tous les bénévoles qui, tous les weekends encadrent nos jeunes dans les associations sportives. Je veux dire aux Français que le sport, mais pas le sport en général, le foot professionnel mobilise un tiers des forces mobiles en France. Vous imaginez ? Y compris l'argent public. Il est exclu que cela puisse durer.

C'est la raison pour laquelle il faut être très dur, il faut être implacable. Nous entrons dans une procédure contradictoire, parce que c'est le droit. Et donc ces deux associations d'ultras devront répondre aux critiques et aux arguments que nous avons. Soit elles apportent des preuves, des réponses positives. Soit elles n'en sont pas capables et alors, bien entendu, nous engagerons cette dissolution ». Les Magic Fans et les Green Angels savent donc ce qui leur reste à faire. Mais l'espoir est bien mince il faut le dire.