L'ASSE défie Rennes pour ce roc en défense

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Eirik Horneland a annoncé la couleur, l’ASSE ne fera pas la révolution lors de ce mercato hivernal. Le club stéphanois a quand même l’intention de se renforcer à certains postes clés, notamment en défense et en attaque.

Dans le secteur offensif, la piste prioritaire de l’AS Saint-Etienne est connue depuis quelques jours. Les Verts souhaitent faire revenir Irvin Cardona, grand artisan de la montée en Ligue 1 la saison dernière. Actuellement prêté par Augsbourg à l’Espanyol Barcelone, l’ancien Brestois joue peu en Liga et devrait réussir à casser son prêt pour ensuite signer à l’ASSE, selon Le Progrès. La tendance est donc à l’optimisme dans ce dossier, mais le club stéphanois ne va pas s’arrêter en si bon chemin lors de ce mois de janvier. Eirik Horneland ne compte pas sur Briançon ni sur Abdellhamid et souhaite donc recruter un défenseur central pour mettre en concurrence la charnière composée de Nadé et de Batubinsika.

A ce poste, un joueur suscite l’intérêt des dirigeants stéphanois selon le quotidien régional, il s’agit du roc sénégalais du FC Metz, Sadibou Sané. Le défenseur central de 20 ans, titulaire indiscutable chez les Grenats, est la piste n°1 des dirigeants de l’ASSE pour renforcer l’arrière-garde. Mais pour le recruter, « il faudra y mettre le prix »… et devancer la concurrence. Deux obstacles de taille, d’abord car le FC Metz ne bradera pas son joueur mais aussi car le Stade Rennais est sur les rangs. Egalement à la recherche d’un défenseur central en urgence, le club breton a lui aussi manifesté son intérêt pour l’international espoirs sénégalais, dont le contrat avec Metz court jusqu’en juin 2028. Reste maintenant à voir si le club de Ligue 2, 4e du championnat et qui vise la remontée en Ligue 1 à la fin de la saison, sera dans l’optique de vendre l’un de ses joueurs phares et si oui… à quel prix.