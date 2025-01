ASSE ‍: Geoffroy-Guichard sans les Kops, un joueur adore ça

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi en Ligue 1, l'AS Saint-Etienne a pris le meilleur sur le Stade de Reims 3 buts à 1. Une première réussie pour le nouvel entraineur de l'équipe stéphanoise : Eirik Horneland.

L'AS Saint-Etienne sait que tous les points seront importants lors de cette seconde partie de saison. Les Stéphanois avaient l'occasion de bien démarrer leur année 2025 avec la réception du Stade de Reims ce samedi en Ligue 1. Malgré l'ouverture du score champenoise, les Verts ont parfaitement réagi pour finalement s'imposer 3 buts à 1. Dernier buteur des Verts, Lucas Stassin a particulièrement apprécié la performance de ses coéquipiers. Aussi, il note déjà un apport certain d'Eirik Horneland, qui a pris les rênes de l'AS Saint-Etienne il y a quelques semaines.

Horneland, les joueurs sont déjà sous le charme

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par AS Saint-Étienne (@asseofficiel)

L'attaquant belge et ses coéquipiers pouvaient en plus bien entendre les consignes du Norvégien, alors que les Verts jouaient en partie à huis clos lors de la réception du Stade de Reims : « Il n’y avait pas les supporters, donc on l’entendait bien, même s’il y avait quand même un peu d’ambiance. Mais c’est surtout à l’entraînement et dans les vestiaires qu’il met cette énergie. Même quand on ne l’entend pas, on sait qu’il est derrière nous. Les joueurs retransmettent cette énergie sur le terrain, et on la ressent partout. (...) On a un peu ajusté notre manière de jouer et de presser, c’est légèrement différent. On a vu que ça a bien fonctionné aujourd’hui. J’espère que cela continuera dans les prochains matchs. (...) Je pense qu’il faut rester positif. Après une semaine de congé et de nouvelles consignes, on a vu que ça a porté ses fruits aujourd’hui. Comme je l’ai dit, j’espère qu’on pourra continuer sur cette lancée pour la suite. ». Horneland aura sans doute plus de mal à se faire entendre lors du prochain match de l'AS Saint-Etienne, qui évoluera au Parc des Princes face au PSG. Ses joueurs devront pourtant bien respecter les consignes pour tenter de faire un coup dans la capitale.