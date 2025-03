ASSE ‍: Le tremplin et pas l’ascenseur, Bafé Gomis sonne l’alerte

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Barragiste de Ligue 1 avant d’affronter l’OGC Nice ce samedi, l’AS Saint-Etienne risque de trembler jusqu’au bout. La situation des Verts inquiète l’ancien Stéphanois Bafétimbi Gomis qui demande un effort à la direction.

A ce rythme, l’AS Saint-Etienne risque de faire l’ascenseur. Le promu n’a remporté aucun de ses sept derniers matchs, avec quatre défaites et trois nuls au compteur. L’actuel barragiste de Ligue 1 a tout intérêt à stopper sa mauvaise dynamique contre l’OGC Nice ce samedi, sous peine de s’enfoncer encore un peu plus au classement. La situation ne peut qu’inquiéter les amoureux des Verts, à commencer par Bafétimbi Gomis qui tente de se montrer optimiste.

Exclu #ASSE : Bafétimbi Gomis – “il faudra des moyens pour redevenir ce club tremplin” https://t.co/E3a73Qar4Q — Top Mercato ⚽️ (@TopMercato) February 28, 2025

« Je crois au maintien de Saint-Etienne, a prédit l’ancien Stéphanois contacté par Topmercato. C’est un club historique du football français. Beaucoup de choses peuvent et vont se passer grâce à la magie du stade Geoffroy-Guichard. On l’a vu encore la semaine dernière, ils ont été menés deux à zéro avant de revenir (3-3 contre Angers). Le maintien reste possible, c’est encore jouable pour le club. Ce sont les Canadiens qui ont repris, il faut leur laisser le temps. »

Alors que les critiquent fusent, le consultant de DAZN préfère laisser une chance à Kilmer Sports Ventures. « Les nouveaux investisseurs viennent d’arriver, il faut être patient, a-t-il réclamé. Les périodes de transition ne sont jamais faciles. Il faudra repartir sur de bonnes bases, recruter malin et essayer de faire de Saint-Etienne un club intermédiaire, un club tremplin comme sous l’ère Christophe Galtier ou Jean-Louis Gasset pour satisfaire les supporters. »

La demande de Gomis à la direction

« Ce qui manque ? Je ne sais pas, je ne suis pas au club au quotidien. Je pense que s’ils recrutent de bons joueurs comme Irvin Cardona qui a été un élément essentiel de la montée en Ligue 1, ils peuvent redevenir ce club tremplin pour offrir à la Ligue 1 de belles affiches comme face à Lyon, Marseille ou au PSG. Et pour ça, il faudra des moyens », a prévenu Bafétimbi Gomis, sans doute déçu de voir débarquer seulement deux renforts (Irvin Cardona et Maxime Bernauer) le mois dernier.