ASSE ‍: Le nouveau patron inquiète déjà Saint-Etienne

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne a changé de propriétaire l'été dernier, mais la nouvelle direction mise en place par Kilmer Sports inquiète les supporters des Verts.

Il y a à peine six mois, dans l'allégresse générale, l'ASSE remontait en Ligue 1 après un barrage étouffant contre Metz et dans la foulée, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo officialisaient la vente des Verts à Kilmer Sports. Mais, le moins que l'on puisse dire est que pour l'instant, ce changement n'a pas réellement apporté à l'AS Saint-Etienne ce qu'elle souhaitait. Et un homme focalise l'attention au moment où le club vient déjà de changer d'entraîneur, c'est Ivan Gazidis. Car celui qui préside l'ASSE depuis le rachat n'est pas présent à l'Etrat au quotidien, et il délègue donc ses pouvoirs. De plus, sa récente prise de parole sur Beinsports, après l'élimination en Coupe de France contre l'OM, n'a pas convaincu grand monde, le Sud-Africain semblant avoir du mal à assumer cette première partie de saison ratée. Dans Le Progrès, on confirme que le message de Gazidis a du mal à passer.

Gazidis, trop absent à Saint-Etienne ?

L'ASSE joue son avenir au mercato, Gazidis a compris https://t.co/vjNresRpWI — Foot01.com (@Foot01_com) December 9, 2024

Journaliste qui suit au quotidien l'actualité de l'AS Saint-Etienne, Olivier Guichard n'est pas du tout convaincu par ce qu'il se passe du côté des Verts. « Si le rachat du club en juin par Kilmer sports, via la fortune du milliardaire canadien Larry Tanenbaum, a été globalement bien accueilli, le manque d’incarnation de la nouvelle direction a été rapidement pointé du doigt(...) Ivan Gazidis tranche et préside, mais de loin, et s’en remet largement au directeur général Jean-François Soucasse au quotidien, et à ses deux hommes de confiance (...) Le Sud-Africain réfute que Kilmer ait fait « des erreurs lors du mercato d’été ». Un constat difficile à entendre au regard des dix défaites en quinze matches de Ligue 1, et du niveau général d’une équipe qui n’a pas vraiment de points forts mais beaucoup de points faibles », fait remarquer notre confrère, qui attend désormais de voir ce que va donner ce deuxième mercato de l'ère Kilmer Sports à Saint-Etienne;