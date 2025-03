L’ASSE recrute un U14, c’est le nouveau projet

Dans : ASSE.

Par Eric Bethsy

Fidèle à sa politique, la direction de l’AS Saint-Etienne accorde beaucoup d’importance à son centre de formation. Le club stéphanois l’a encore renforcé avec la signature d’un tout jeune talent pour les années à venir. Un pari sur le très long terme.

Pour éviter de payer des sommes folles, les clubs n’hésitent plus à recruter des joueurs de plus en plus tôt. Le plan consiste à repérer les meilleurs talents avant leur éclosion. C’est effectivement la stratégie choisie par l’AS Saint-Etienne et sa nouvelle direction. Aux commandes depuis juin dernier, le groupe Kilmer Sports Ventures mise beaucoup sur le centre de formation pour ramener les Verts au sommet du football français. Le club stéphanois a même été jusqu’à s’assurer la signature d’un U14.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Blanc-Mesnil Sf (@blancmesnil.sf.93150)

En effet, le promu a convaincu Lenni Martigue de rejoindre son académie. Le club du Blanc Mesnil a officialisé l’engagement de son défenseur qui a posé pour la photo avec le maillot de l’AS Saint-Etienne aux côtés de son éducateur Mohamed Sanou. A noter que cet espoir de la génération 2012 n’intégrera le centre de formation stéphanois qu’au terme de la saison 2026-2027. En attendant, Lenni Martigue poursuivra son apprentissage au sein de son club en région parisienne, où les recruteurs des autres écuries ne pourront plus l’approcher.

Des doutes sur le projet

Une satisfaction pour l’AS Saint-Etienne même si l’on imagine que ses supporters attendaient surtout des renforts immédiats pour l’équipe première. L’été dernier, la direction avait fait le pari de la jeunesse et le manque d’expérience de l’effectif s’est senti au fil de la saison. Cela n’a pourtant pas convaincu les dirigeants de réagir durant le mercato hivernal. Résultat, l’actuel 17e de Ligue 1 voit sa place dans l’élite clairement menacée. De quoi s’interroger sur le projet du groupe canadien plutôt discret dans les médias.