ASSE ‍: Larsonneur out, Saint-Etienne sans pitié

Par Quentin Mallet

Dans une situation très précaire, l’AS Saint-Etienne réfléchit aux moyens de corriger le tir pour la saison prochaine. Que les Verts se maintiennent en Ligue 1 ou non, la question du poste de gardien de but risque de se poser, Gautier Larsonneur ne répondant plus aux attentes.

Lors du dernier mercato hivernal, l’AS Saint-Etienne a tenté de répondre à ses problèmes en recrutant de nouvelles recrues, mais en vain. Les Verts ne sont pas parvenus à corriger suffisamment le tir pour donner ne serait-ce qu’un peu d’espoir aux supporters stéphanois pour la fin de l'exercice. Deuxième pire attaque et deuxième pire défense du championnat de France cette saison, le club forézien fonce droit dans le mur. La dernière gifle en date (5-1) au Vélodrome contre l’Olympique de Marseille pousse les investisseurs canadiens à la réflexion. Dans le secteur défensif, peut-être faut-il également se pencher sur le cas de Gautier Larsonneur, lequel ne correspond plus aux attentes du club.

Larsonneur out, l’ASSE va chercher un nouveau gardien

De toute évidence, l’AS Saint-Etienne va devoir ouvrir un très gros chantier en défense l’été prochain. Que le club se maintienne ou descende, l’issue sera probablement la même pour Gautier Larsonneur. Le portier stéphanois, qui avait pourtant réalisé deux excellentes saisons en Ligue 2 depuis son arrivée chez les Verts, est à la traine dans l’élite. Pour Livefoot, il y a donc des raisons de croire que la direction forézienne va scruter le marché des transferts pour tenter de trouver le remplaçant idoine à l’ancien gardien de but de Valenciennes et du Stade Brestois. Pour rappel, ce dernier est sous contrat jusqu’en juin 2026.

Autrement, l’AS Saint-Etienne aura bien d’autres dossiers à régler en fin de saison vu le chantier colossal qui s’annonce. Si les Verts se maintiennent dans l’élite, il faudra de toute manière réorganiser profondément l’effectif pour éviter de vivre une deuxième consécutive de la sorte. S’ils descendent, de nombreux joueurs voudront probablement partir pour trouver mieux ailleurs.