Toujours à la recherche de sa première recrue estivale, l’AS Saint-Etienne pourrait frapper un très gros coup lors de ce mercato hivernal.

La première moitié de saison de l’AS Saint-Etienne n’a fait rêver personne. Pourtant, au moment de son retour dans l’élite et de sa vente à Kilmer Group, il y avait de quoi s’épanouir. Quelques mois et de nombreux changements plus tard, le constat est alarmant : les dirigeants stéphanois ont beaucoup investi dans des recrues qui n’apportent pour l’instant pas satisfaction, Olivier Dall’Oglio s’est fait virer et les Verts pointent à la 15ᵉ place de Ligue 1, avec un point d’avance sur le FC Nantes, barragiste provisoire. Ce mercato de janvier est l’opportunité pour les investisseurs canadiens de faire des réajustements. Et si la première recrue se fait encore attendre, les Verts pourraient bien frapper un très gros coup lors de cette fenêtre de transferts.

« Ils sont sur le point de frapper très fort du côté contractuel »

« Il y a un revirement du côté de l'AS Saint-Étienne qui est assez frappant, c'est pour cela qu'il faut faire très attention. Cela peut aussi être que des paroles. Ce nouveau board stéphanois désire frapper très fort. Je ne peux pas donner l’identité du joueur. Ils sont même sur le point de taper très fort du côté contractuel, que ce soit au niveau du salaire et sur un long contrat. Je voulais juste évoquer cela, lorsque certains moquaient l'arrivée de ces investisseurs-là. Bien mal leur en a pris, parce qu'ils ont une démarche et quelque chose en tête qui est très clair. (...) Je pense que Saint-Étienne a perdu six mois. Là, ils sont vraiment dans une démarche de taper fort. Je pense qu'ils peuvent le faire et dans tous les cas, ce qui est en train de se passer à Saint-Étienne aujourd'hui, devrait interpeller positivement beaucoup de gens », a révélé Mohamed Toubache-Ter dans des propos retranscrits par EVECT. Les supporters de Saint-Etienne ont hâte d’en savoir plus. Surtout, ils espèrent que ce ne sont pas que des paroles en l’air, à l’heure où leur club cher est au bord d’une relégation.