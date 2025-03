L'ASSE perd son atout numéro 1 au pire moment

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

A quelques heures d'un match probablement décisif au Havre, l'AS Saint-Etienne sait qu'il faut désormais prendre des points à l'extérieur. Car les Verts ont perdu leur atout majeur.

Avant-dernier de Ligue 1 avant de se déplacer au Havre, puis à Montpellier le week-end prochain, l'ASSE sait que les voyages n'ont pas été son fort cette saison. Si l'on réfère au classement à l'extérieur, la formation dirigée par Eirik Horneland est tout simplement dernière avec seulement deux points pris loin de Geoffroy-Guichard. Un constat qui a de quoi terrifier avant ces deux rencontres décisives, mais qui cache une réalité encore plus inquiétante, même dans le Chaudron les Verts n'avancent plus. Si à domicile, l'AS Saint-Etienne est classée onzième, cela masque le fait que depuis le début de l'année 2025, le bilan est très mauvais, même à Geoffroy-Guichard. Surtout que d'ici à la fin de la saison, les Verts recevront le PSG, l'OL, Monaco ou bien encore Brest et Toulouse, pas de quoi s'attendre à des victoires faciles face à des formations qui seront toutes motivées par différents challenges.

L'ASSE doit se sauver en gagnant à l'extérieur

Dans L'Equipe, Bernard Lions fait un constat qui tend à prouver que si l'AS Saint-Etienne veut se maintenir en Ligue 1, il lui faudra gagner à l'extérieur, et pas qu'une seule fois, à commencer par ce dimanche face au Havre, barragiste. « La magie du Chaudron est un doux leurre. Longtemps, dirigeants et joueurs stéphanois se sont retranchés derrière l'idée que la ferveur et le soutien de leur public suffiraient à arracher le maintien. Mais leurs quatre derniers matches au stade Geoffroy-Guichard ont fait voler en éclats cette croyance. Ils se sont soldés par autant de contre-performances, devant Nantes (1-1 ), un Rennes alors en perte de repères (0-2), Angers (3-3) puis Nice (1 -3) (...) Leur calendrier de cette fin de saison ne leur laissant guère l'espoir de pouvoir faire le plein à la maison, c'est à l'extérieur que passera désormais leur salut », prévient notre confrère, qui a de gros doutes sur la réussite de cette mission pas impossible, mais presque.