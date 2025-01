L'ASSE fait revenir son héros en attaque

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Acteur majeur de la montée des Verts la saison dernière avec 8 buts en Ligue 2, Irvin Cardona va retrouver le Forez lors du mercato hivernal.

Les supporters de l’AS Saint-Etienne ne pouvaient pas espérer une meilleure nouvelle pour commencer leur week-end. Acteur majeur de la remontée des Verts en Ligue 1 l’an passé, Irvin Cardona va faire son grand retour à Geoffroy-Guichard. A en croire les informations de l’insider Mohamed Toubache-Ter, les négociations sont très avancées et devraient aboutir dans les jours à venir. « Le board stéphanois est sur le point de finaliser le retour d’Irvin Cardona à Saint-Étienne ! Sauf retournement de situation, le deal devrait se concrétiser. Ce qui est très drôle c’est qu’il ne correspondait pas au système data du club stéphanois. Eirik Horneland s’est montré très très emballé » a publié notre confrère.

Irvin Cardona de retour à l'ASSE

Reste maintenant à voir de quelle façon Irvin Cardona va rejoindre l’ASSE alors qu’il est actuellement prêté par Augsbourg à l’Espagnyol Barcelone. L’attaquant de 27 ans, auteur de 8 buts avec l’ASSE en Ligue 2 l’an passé, ne joue quasiment pas en Espagne, et l’Espanyol devrait donc accepter de casser son prêt. La question est maintenant de savoir s'il sera de nouveau prêté par Augsbourg à Saint-Etienne ou si le club forézien le recrutera définitivement cette fois. Quoi qu’il en soit, l’un des chouchous de Geoffroy-Guichard va faire son grand retour et c’est une vraie arme offensive que récupère Erik Horneland dans la course pour le maintien en ce mois de janvier.