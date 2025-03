Montpellier-ASSE, une décision ultra rapide déjà prise ‍?

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Au lendemain de l'arrêt du match entre Montpellier et Saint-Etienne, alors que les Verts menaient 2 à 0, les choses semblent se dessiner pour la suite et la fin de cette rencontre.

C'était un match presque décisif dans la course au maintien en Ligue 1, et il s'est terminé de manière précoce dans un chaos total. Alors que les Verts, privés de leurs supporters, avaient fait le travail en menant grâce à un doublé de Stassin, c'est dans les tribunes montpelliéraines que tout s'est tristement joué, contraignant l'arbitre à stopper la rencontre et les autorités à ne pas donner le feu vert pour une reprise. Ce lundi, tout le monde attend de savoir ce qu'il adviendra des 30 minutes qui restaient à jouer, mais en attendant et après être resté silencieux, le MHSC a publié un communiqué. « Le MHSC tient à condamner avec la plus grande fermeté les violences qui ont eu lieu dimanche après-midi au Stade de La Mosson. Toutes nos pensées vont aux personnes blessées. Le club reste dans l’attente des conséquences disciplinaires », a déclaré le club de Laurent Nicollin. Sur le plan sportif, la décision envisagée pour faire grand bruit du côté de Saint-Etienne.

Montpellier se voit déjà en Ligue 2

Le MHSC tient à condamner avec la plus grande fermeté les violences qui ont eu lieu dimanche après-midi au Stade de La Mosson.

Toutes nos pensées vont aux personnes blessées.

Le club reste dans l’attente des conséquences disciplinaires. pic.twitter.com/njfoXk4xBj — MHSC (@MontpellierHSC) March 17, 2025

Car, dimanche après-midi, l'ASSE avait totalement éteint Montpellier et semblait filer vers la victoire au moment de l'interruption, et il semble logique que le match soit donné gagnant aux Verts. Et à en croire RMC, il semble probable que du côté des autorités sportives, on envisage plutôt une reprise du match à la 60e avec le score de 0-2, ce qui laisse une chance au MHSC de se refaire éventuellement la santé. « Chez plusieurs acteurs du dossier, la tendance qui se dégage reste une reprise de la rencontre au moment où l'arbitre a stoppé le match, une reprise de la rencontre qui pourrait se faire dans un stade à huis clos. Aucun acteur du match n'a été impliqué dans les incidents. Le dernier mot reviendra à la commission de discipline dans les prochains jours », précise le média. Du côté de l'AS Saint-Etienne, on sera forcément attentif aux événements à venir, l'idée même que le match puisse être totalement rejoué étant logiquement inenvisageable pour l'ASSE.