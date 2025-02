Le préfet de la Loire humilie l'ASSE et ses supporters en plein match

Dans : ASSE.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Saint-Etienne s'est inclinée face au Stade Rennais le week-end passé en Ligue 1. Cette rencontre était suivie de près par le préfet de la Loire, présent dans le Chaudron.

L'AS Saint-Etienne devrait lutter jusqu'au bout de la saison pour son maintien en Ligue 1. Les Verts savaient que leur remontée ne serait pas de tout repos. Il reste néanmoins de l'espoir. Le public stéphanois sera sans doute déterminant pour donner le supplément d'âme nécessaire aux joueurs de l'ASSE. Il faudra pour cela éviter de nouvelles sanctions, qui nuisent à l'ambiance à Geoffroy-Guichard. Sainté a déjà dû faire sans une partie de ses Ultras à quelques reprises cette saison. Samedi dernier lors de la réception de Rennes, le préfet de la Loire était présent dans les tribunes. La rencontre était notée 2/5 en termes de risque pour la sécurité.

Le Préfet de la Loire se permet de chambrer

Le Progrès, qui a également pu suivre la rencontre depuis le poste de commandement, a livré quelques informations croustillantes sur la réaction du préfet pendant le match. Conscient qu'une victoire est préférable qu'une défaite pour éviter les problèmes à l'intérieur du stade, il aura même une réflexion fatale après la demi-heure de jeu : « Je ne suis pas spécialiste en football, mais il me semble que pour marquer, il faut tirer… ». Une réflexion devant les journalistes qui n'est pas des plus inspirées, ses compétences se limitant normalement au calme à garder dans et autour du stade. Le Préfet s'est aussi permis de chambrer les suppoters stéphanois sur le spectacle pyrotechnique effectué dans le Kop, évoquant un ben alignement des fumigènes, très pratique pour pouvoir les compter et mettre des amendes au club stéphanois.

Heureusement, aucun problème majeur n'aura été à déplorer dans les tribunes du stade stéphanois. Par le passé, notamment lors de la descente en Ligue 2 du club du Forez, des débordements majeurs avaient eu lieu, dont un envahissement de la pelouse. Un scénario toujours dans les mémoires que les forces de l'ordre veulent éviter à tout prix. Les capos sont d'ailleurs filmés en continu avec des caméras très précises, qui ratissent également plus large pour voir ce qui se passe dans les kops.