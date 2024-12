L’ASSE en plein chaos interne, il est terrifié

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Quelques jours après le licenciement d’Olivier Dall’Oglio, l’ASSE est sur le point de nommer son nouvel entraîneur en la personne d’Eirik Horneland. Mais qui tire réellement les ficelles en interne dans le Forez ?

Pour sa première saison en Ligue 1, le nouveau propriétaire Kilmer Sports espérait sans doute de meilleurs résultats à l’AS Saint-Etienne. Olivier Dall’Oglio a payé au prix fort la 16e place des Verts, dans une situation difficile après la nouvelle défaite du week-end dernier face à Toulouse. Le club forézien doit relever la tête et pour cela, Eirik Horneland a été choisi et devrait prochainement devenir le nouvel entraîneur de l’ASSE. Un choix qui interroge néanmoins Patrick Guillou sur la lutte de pouvoir en interne entre Samuel Rustem et Loïc Perrin d’un côté et Larry Tanenbaum et Ivan Gazidis de l’autre.

Accord entre Eirik Horneland et l'ASSE ! https://t.co/c22geeRhUU — Foot01.com (@Foot01_com) December 18, 2024

Pour le consultant de BeInSports, interrogé à ce sujet dans le Sainté Night Club, la situation pourrait rapidement devenir explosive si certains dirigeants sont mis de côté dans les décisions importantes du club. « Il va falloir être très attentif sur ce qui va se passer sur la nomination. Si c'est Huss Fahmy qui nomme le prochain entraîneur, ça veut dire que Samuel Rustem et Loïc Perrin sont mis de côté. Il peut y avoir ensuite Loïc Perrin avec le nouvel entraîneur sur la photo. Il sera complètement mis de côté. Mais si jamais, maintenant, ils prennent les pleins pouvoirs, est-ce qu'on aura les deux triumvirats ? » s’interroge l’ancien joueur de l’ASSE avant de conclure.

Patrick Guillou s'interroge sur le fonctionnement de l'ASSE

« Ce qui est sûr, c'est que dans le nouveau mode de fonctionnement. Même en interne, tout le monde n'a pas le même niveau d'information. Je reste persuadé que même Jean-François Soucasse, Loïc Perrin et Samuel Rustem, n'avaient pas toutes les informations avant Toulouse » estime Patrick Guillou. Un gros bazar en interne qui risque de faire du grabuge à Saint-Etienne même si l’on espère pour les Verts que le nouvel entraîneur Eirik Horneland, lequel sera certainement bientôt nommé, saura faire oublier tout cela en redressant la situation sportive de l’équipe.