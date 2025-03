ASSE ‍: Frappé par un supporter, il quitte Saint-Etienne

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

C’est la crise à Saint-Etienne, où les supporters sont à bout, ce qui ne doit pas les autoriser pour autant à dépasser les bornes. Cela a pourtant été le cas samedi après la défaite à Nice.

Alors qu’il sortait du stade et qu’il signait des autographes à la vitre de son véhicule, le défenseur stéphanois Dylan Batubinsika a été frappé au visage par un supporter un peu trop alcoolisé. Un incident de plus dans notre Ligue 1 qui collectionne les dérapages depuis plusieurs jours, entre le coup de colère de Pablo Longoria à Auxerre et le craquage total de Paulo Fonseca face à l’arbitre Benoit Millot à la fin du match entre l’OL et Brest. Malgré l’agression dont il a été victime, Dylan Batubinsika a décidé de ne pas porter plainte afin de ne pas envenimer la situation. Heureusement, il va pouvoir prendre l’air dans les prochains jours puisque le défenseur de l’ASSE a été convoqué avec la sélection de la République Démocratique du Congo pour deux matchs face au Soudan et la Mauritanie comptant dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Batubinsika va rejoindre le Congo

ASSE : Un joueur frappé au visage, l'alcool fait des ravages https://t.co/F7BU376HMm — Foot01.com (@Foot01_com) March 4, 2025

Une grande bouffée d’oxygène pour Batubinsika, dont on imagine que les derniers jours à Saint-Etienne ont été pénibles, entre les résultats négatifs de l’équipe et cet incident honteux à la sortie de Geoffroy-Guichard après le revers 1-3 contre Nice samedi. « Loin de l’atmosphère pesante de Geoffroy-Guichard, l’international congolais aura l’occasion de se changer les idées et de retrouver des repères plus familiers. Une coupure salutaire qui pourrait bénéficier autant au joueur qu'à l’ASSE » précise à ce titre le site spécialisé Peuple Vert, convaincu que ce départ en sélection fera le plus grand bien à un joueur qui dispose de la confiance totale d’Eirik Horneland, lequel en a fait un titulaire indiscutable depuis sa prise de fonctions en janvier dernier.