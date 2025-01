L'ASSE négocie pour s'offrir un international guinéen

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne a retrouvé des couleurs depuis quelques matchs. Mais même si le nouvel entraîneur des Verts n'est pas obsédé par le mercato, ses dirigeants pourraient lui offrir des choix supplémentaires.

C'est indiscutable, l'ASSE va mieux depuis qu'Eirik Horneland a pris les commandes du club, au point même que le club du Forez s'est éloigné de la zone rouge après le point pris à Auxerre et la défaite de Rennes à Monaco. L'entraîneur norvégien l'a expliqué, il se contentera de son effectif et ne fait pas une fixation sur la signature de renforts d'ici au 3 février, date de la fin du mercato d'hiver. Mais, la cellule recrutement de l'AS Saint-Etienne s'active tout de même afin d'apporter des joueurs susceptibles de donner du volume à l'effectif mis à la disposition d'Eirik Horneland. Et c'est dans ce cadre que les Verts travaillent sur le dossier Seydouba Cissé, milieu de terrain international guinéen de 23 ans.

Un cadre de Leganes bientôt à l'ASSE ?

Belle opération pour Seydouba Cissé et le CD Léganes qui ont battu le FC Barcelone sur le score de 1-0 hier.



L’international guinéen, titulaire, a disputé 80 minutes dans cette rencontre. pic.twitter.com/wkYyY8ZErI — 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗚𝘂𝗶𝗻𝗲́𝗲𝗻𝘀 🇬🇳🐘 (@Joueurs_GN) December 16, 2024

Selon Hanza Chouraqui, journaliste pour différents médias spécialisés, l'ASSE a mis le joueur de Leganes dans son collimateur en ce mois de janvier 2025. « Cissé évolue actuellement au sein de l’équipe de Leganés, où il occupe le poste de milieu relayeur. Les performances du jeune joueur ont attiré l’attention de plusieurs clubs, dont celui de Saint-Étienne. Le transfert de Seydouba Cissé pourrait s’élever à environ trois millions d’euros », précise notre confrère, qui affirme que les deux clubs discutent de cette possible opération. Seydouba Cissé est un des cadres du club de Leganes, qui était allé le chercher en Guinée il y a cinq ans. Cette saison, le milieu international a disputé 21 rencontres toutes compétitions confondues.