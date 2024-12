L'ASSE prête à un coup de folie pour ce buteur miracle

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Nombreuses sont les formations de Ligue 1 à chercher un nouvel attaquant au mercato de janvier. Six d'entre elles ont coché le nom de Chuba Akpom à l'Ajax Amsterdam. Ne reste plus qu'à convaincre l'Anglo-nigérian.

Malgré quelques difficultés sportives depuis deux ans, l'Ajax Amsterdam reste une référence européenne dans la formation, mais aussi le recrutement. Les scouts du club néerlandais sont souvent inspirés quand il faut trouver des pépites en Europe. Lors de l'été 2023, ils ont mis la main sur Chuba Akpom à Middlesbrough. Ce dernier venait de finir meilleur buteur de Championship avec 28 buts en 40 matchs. S'il a un peu souffert des difficultés de l'Ajax lors de sa première saison en Eredivisie, Akpom a quand même inscrit 15 buts toutes compétitions confondues. Avec l'arrivée de Wout Weghorst l'été dernier, il a perdu du temps de jeu, mais sa cote reste élevée en France.

Grosse bataille en Ligue 1 pour Akpom

Cela se voit à quelques jours du mois de janvier. Selon le média SoccerNews, six clubs de Ligue 1 veulent récupérer Chuba Akpom au mercato. Il s'agit de Rennes, Lille, Lens, Nantes, Nice et l'AS Saint-Etienne. Pour diverses raisons, ces différents clubs ont besoin d'un nouvel avant-centre. Saint-Etienne et Nantes jouent le maintien, mais affichent des performances offensives inquiétantes. Rennes a besoin d'un élément rodé au haut niveau pour remonter au classement. Il serait le grand attaquant qui manque à Lens tandis que Lille et Nice le voient plutôt comme un joker de luxe.

Chuba Akpom would be open to a loan move to Ligue 1 this January. pic.twitter.com/yMovOC9EJ6 — Transfer News (@TransfersLlVE) December 27, 2024

Au vu de leurs moyens financiers et de leur projet sportif, les favoris sont Lille, Rennes et Nice. Pour l'heure, le joueur anglo-nigérian privilégie l'Ajax Amsterdam où il compte performer et convaincre définitivement son entraîneur, l'ancien niçois Francesco Farioli. Néanmoins, une offre sous forme de prêt serait en mesure de le faire changer d'avis selon Foot Mercato. Si en plus, il intègre la belle aventure lilloise en Ligue des champions par exemple, le joueur formé à Arsenal prendra la direction de la France plus vite que prévu. A noter que l'ASSE est aussi cité, car les Verts ont des besoins urgents, et des propriétaires qui seraient prêts à faire quelques folies si cela permet de marquer de précieux buts dans la course au maintien en Ligue 1.