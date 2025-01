L'ASSE malmenée dans ce dossier chaud à 7 millions

Dans : ASSE.

Après avoir finalisé le retour d’Irvin Cardona, l’ASSE aimerait continuer à renforcer son secteur offensif. Un grand espoir de Ligue 2 a tapé dans l’oeil des Verts, mais le dossier est complexe.

Les supporters de l’AS Saint-Etienne attendaient la nouvelle avec impatience, ça y est, Irvin Cardona est enfin de retour. Après de longues semaines de négociations avec Augsbourg mais aussi avec l’Espanyol Barcelone, où il était prêté, l’ancien attaquant de l’ASSE et de Brest fait son grand retour chez les Verts. Un renfort de poids pour Eirik Horneland, qui peut se satisfaire de voir un tel joueur débarquer en ce mois de janvier. Le technicien norvégien espère toutefois qu’il ne s’agira pas de la seule recrue de l’hiver dans le secteur offensif.

Idéalement, le nouvel entraîneur de Saint-Etienne aimerait aussi accueillir un ailier pour apporter de la vitesse et de la technique à son attaque. Pour cela, un joueur a tapé dans l’oeil des dirigeants stéphanois en la personne de Cyriaque Irié, international espoirs burkinabé. Auteur de 4 buts et 2 passes décisives en Ligue 2 avec Troyes depuis le début de la saison, l’ailier droit de 19 ans fait l’objet de discussions depuis plusieurs jours entre l’ASSE et le club aubois. Selon les informations du compte X de La Mise au Vert, l’actuel 15e de Ligue 1 a soumis une belle offre avoisinant les 7 millions d’euros pour l’attaquant de l’ESTAC.

Troyes refuse 7 ME de l'ASSE pour Cyriaque Irié

Une proposition plus que généreuse qui a pourtant été refusée par Troyes, qui attend plus pour son joueur sous contrat jusqu’en 2029 et recruté à Dijon pour 3 millions d’euros il y a seulement six mois. Les discussions vont se poursuivre car dans ce dossier, la volonté du joueur pourrait être décisive. Et pour cause, Cyriaque Irié n’est pas insensible à l’idée d’évoluer en Ligue 1 et aimerait que Troyes se mette d’accord avec Saint-Etienne afin de rejoindre le Forez. Mais les Verts sont-ils prêts à lâcher près de 10 millions d’euros pour un jeune espoir de Ligue 2 ? C’est tout l’enjeu de ce dossier en cette fin de mercato.