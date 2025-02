Bernauer à l'ASSE, c'est pour ce dimanche

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

L'AS Saint-Etienne va enregistrer un renfort de poids en défense. Sur les radars stéphanois depuis plusieurs jours, Maxime Bernauer va s'engager en prêt ce dimanche. Le défenseur français passé par Rennes et le Paris FC quittera donc le Dinamo Zagreb pour une aventure d'au moins 6 mois chez les Verts. En effet, son prêt inclut une option d'achat avec un contrat de 3 ans supplémentaires selon les informations du Progrès. Avec son expérience, Bernauer vient muscler une défense stéphanoise très fragile. L'ASSE a encore encaissé 4 buts samedi soir à Lille, ce qui en fait la deuxième plus mauvaise défense de Ligue 1 (43 buts concédés). Ce transfert complique les affaires de Yunis Abdelhamid, désormais destiné au banc de touche à Saint-Etienne.