Dimitri Payet à l’ASSE, la porte s’ouvre

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

Dimitri Payet coûte trop cher à Vasco de Gama, qui va lui demander de baisser son salaire pour prolonger. En cas de clash, l'ASSE pourrait sortir de l'ombre.

Et si les propriétaires de l’AS Saint-Etienne réalisaient une énorme folie pour permettre aux Verts de retrouver un peu de leur lustre, et surtout de s’offrir une deuxième partie de saison plus tranquille que la première ? Le mercato hivernal se veut ambitieux, et quelques pièces se mettent en place pour une potentielle arrivée de Dimitri Payet dans le Forez. Ou plutôt un retour. Toutefois, la prudence est de mise tant les conditions seront compliquées à remplir. Mais ces derniers jours, pendant la trêve du championnat brésilien, des premiers indices en ce sens ont été dévoilés.

Payet, Vasco de Gama ne peut plus suivre

La presse brésilienne, et notamment le média Placar, a révélé que Vasco de Gama allait discuter de son avenir avec Dimitri Payet. Le premier objectif est de prolonger le meneur de jeu français, afin de lisser son salaire qui est devenu trop important pour le club de Rio de Janeiro. Le joueur de 37 ans, qui avait déjà fait un gros effort pour signer au Brésil, est en fin de contrat au mois de juin. Et selon les informations de la chaîne YouTube spécialisée sur Vasco, « Atenção, Vascaínos », si le Réunionnais n’était pas satisfait par les propositions du 10e du dernier championnat, il pourrait négocier un départ dès le mois de janvier en mode rupture de contrat. La chaine annonce que Payet envisageait alors un retour en Europe s’il ne raccroche pas les crampons, et qu’un club français pourrait bien tenter de le relancer.

Malgré son passage remarqué à l’OM, ce ne serait pas la formation marseillaise qui est passée à autre chose. En revanche, la rumeur d’un intérêt de l’ASSE avait déjà été dévoilée par un journaliste brésilien en fin d’année 2024. Et Loïc Perrin apprécie grandement son ancien coéquipier, au point de sonder la possibilité de ce deal surprise si les discussions avec Vasco échouait. Cela pourrait être un coup d’ampleur, mais uniquement réalisable à la fin du mois de janvier, car Payet et le club de Rio de Janeiro n’ont pas encore entamé les négociations pour cette prolongation au rabais.