Un milieu international en approche, l'ASSE fait une offre

En passe de conclure le retour d’Irvin Cardona, l’ASSE espère aussi se renforcer en défense et au milieu de terrain d’ici la fin du mercato hivernal.

Depuis la nomination d’Eirik Horneland à la place d’Olivier Dall’Oglio, l’AS Saint-Etienne a retrouvé des couleurs. L’entraîneur norvégien a très vite métamorphosé le visage de l’équipe, même s’il se heurte dans certains matchs aux limites de son effectif. Le mercato hivernal est une bonne occasion de modifier certaines choses et de renforcer des postes bien identifiés depuis plusieurs semaines. Un attaquant est sur le point de débarquer en la personne d’Irvin Cardona, mais le buteur d’Augsbourg ne sera sans doute pas le seul renfort de cette fin de mercato. Idéalement, l’ASSE aimerait également offrir à Eirik Horneland un défenseur et un milieu de terrain.

🚨🟢 Excl: St Etienne submit official bid to sign Mahmoud Jaber from Maccabi Haifa, deal on.



25 year old midfielder, high on the club’s list. pic.twitter.com/OxIrGcGe0K