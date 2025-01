Cardona est à Saint-Etienne, signature imminente

Le dossier Irvin Cardona s'est subitement débloqué dimanche entre l'AS Saint-Etienne et Espanyol Barcelone, le club espagnol acceptant de libérer le joueur qui lui était prêté par Augsbourg. L'attaquant est déjà dans le Forez.

Après avoir largement contribué au retour de l'ASSE en Ligue 1 la saison passée, Irvin Cardona n'avait pas pu rester à Saint-Etienne, le club d'Augsbourg préférant le prêter cette saison à l'Espanyol Barcelone. Mais l'attaquant de 27 ans ne désespérait pas de revenir chez les Verts, et il a finalement eu gain de cause. Après avoir longtemps traîné les pieds, les dirigeants du club espagnol ont accepté de rompre le prêt d'Irvin Cardona afin de permettre à Augsbourg de le prêter de nouveau à l'AS Saint-Etienne.

