ASSE ‍: C’est acté, les Verts visent les barrages

Dans : ASSE.

Par Alexis Rose

Plongé dans le fond du classement depuis le début de la saison, l’AS Saint-Etienne aura du mal à se sortir des trois dernières places d’après Patrick Guillou, qui estime même que les Verts jouent volontairement la place de barragiste pour préparer l’avenir.

Promu dans l’élite du football français à l’issue d’une saison dernière complètement folle et une victoire dans les barrages face à Metz, l’ASSE connaît un exercice 2024-2025 plus compliqué. Suite à une première partie de saison difficile, les nouveaux dirigeants des Verts ont fait sauter le fusible de l’entraînement en nommant Eirik Horneland à la place d’Olivier Dall'Oglio. Si Sainté a fait des progrès depuis l’arrivée du coach norvégien, avec notamment un succès important contre Reims en janvier (3-1), le club du Forez est retombé dans ses travers ces derniers temps. Restant sur cinq matchs sans victoire, dont une dernière défaite cuisante contre Rennes dans le Chaudron (0-2), l’ASSE occupe la place de barragiste avec trois points de retard sur le premier non-relégable, le FC Nantes. Avec un goal-average négatif par rapport à ses concurrents de devant, Sainté n’a plus qu’à espérer viser la seizième place. C’est en tout cas l’avis de Patrick Guillou, qui estime qu’après un mercato décevant par rapport aux annonces faites, le club stéphanois vise ouvertement la place de barragiste.

« Ce qu'ils mettent en place, c'est pour être en avance ou dans des temps d'avance »

Patrick Guillou a commenté l'actualité de l'ASSE dans le dernier Sainté Night Club. Il revient sur la stratégie de Kilmer Sports Ventures.

👇 #ASSE https://t.co/lVTIl9eU9H — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) February 12, 2025

« La situation ne change strictement rien, et Kilmer continue à développer son projet comme il l'entend. Et c'est là où c'est extraordinaire. On est happé par les résultats, par la position au classement, par la qualité de jeu, par la naïveté de certains joueurs, mais ils sont en phase avec ce qu'ils sont en train de mettre en place pour après-demain. Alors c'est sûr que le supporter ne comprend pas parce qu'il se dit : ‘Mais c'est maintenant !’. Sauf que ce qu'ils mettent en place, c'est pour être en avance ou dans des temps d'avance, dans N+2. Il faut analyser avec leurs yeux. Ils prennent le pari qu'au minimum, il y aura deux équipes derrière l’ASSE et que cette équipe-là, avec le match retour à Geoffroy-Guichard, sera suffisante pour battre le 18e de Ligue 1 lors des barrages. Ça reste un pari », a lancé, sur le site Peuple-Vert, l’ancien joueur de Sainté, qui sait que son club aura bien du mal à se sortir de sa spirale négative actuelle lors de son déplacement au Vélodrome contre l’OM samedi.