L’OL en Ligue 2, l’ASSE fait ses calculs

Par Eric Bethsy

Seizième et barragiste après 21 journées, l’AS Saint-Etienne a de quoi s’inquiéter pour son avenir en Ligue 1. La situation n’a pourtant pas l’air d’inquiéter la direction qui n’a pas changé sa stratégie pendant le mercato hivernal. Sereins, les dirigeants stéphanois misent peut-être sur une rétrogradation administrative du rival lyonnais…

A ce rythme, la lutte pour le maintien s’annonce compliquée pour l’AS Saint-Etienne. Les Verts, battus à domicile par le Stade Rennais d’Habib Beye (0-2) samedi dernier, restent sur une série de cinq matchs sans victoire en Ligue 1. Et la mauvaise dynamique pourrait se poursuivre samedi avec un déplacement périlleux au Vélodrome pour y affronter l’Olympique de Marseille. Il faut dire que le promu ne s’est pas donné tous les moyens d’atteindre son objectif. Malgré les limites aperçues en première partie de saison, la direction n’a pas jugé nécessaire de renforcer massivement l’effectif.

Le pari dangereux de l'ASSE

C'est à croire que le propriétaire Kilmer Sports Ventures sent le groupe suffisamment armé pour se maintenir. Ce n’est pas l’avis du consultant Patrick Guillou qui préfère s’amuser des estimations stéphanoises. « Si on est un peu moqueur, on peut se dire que pour espérer les barrages, il suffit peut-être de mettre une seule équipe derrière soi, a envisagé le spécialiste contacté par Peuple Vert TV. Avec, au moment où l’on parle, l’Olympique Lyonnais qui, administrativement, est en Ligue 2 la saison prochaine. Il y a tout un tas de calculs, et c'est certain qu’ils utilisent la data pour les joueurs et le recrutement. »

« Mais on espère que les clés de lecture ne sont pas les mêmes pour projeter le classement en fin de saison. Car c’est une évidence que, par rapport aux matchs et aux algorithmes qu’ils ont utilisés pour établir un classement prévisionnel, eux, ils sont dans leur temps, a expliqué Patrick Guillou. Ensuite, il y a une autre donnée : le maintien, ces dernières années, n’est plus à 40 points. Des équipes décrochent, et parfois 36 ou même 32 points suffisent pour se maintenir. Ils misent sur ce pari, et aujourd'hui, ils sont dans les clous. » Les Verts sont surtout partis pour trembler jusqu'au bout.